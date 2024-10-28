ФОМС: Внедрение ЦМП повысит качество медпомощи

Собрав данные и обеспечив оперативный доступ к необходимой информации для врачей и пациентов, улучшается качество медицинского обслуживания, которое адаптируется к индивидуальным запросам пользователей. Это способствует переходу на новый уровень заботы о здоровье застрахованных и поддерживает национальную стратегию, обозначенную президентом России, направленную на увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.