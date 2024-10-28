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Posted 28 октября, 15:39

Published 28 октября, 15:39

Modified 28 октября, 15:39

Updated 28 октября, 15:39

ФОМС: Внедрение ЦМП повысит качество медпомощи

ФОМС: Внедрение ЦМП повысит качество медпомощи

28 октября 2024, 15:39
Фото: пресс-служба ФОМС.
В рамках 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» прошел круглый стол на тему «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины».

В ходе дискуссии Илья Баланин, руководитель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), отметил, что внедрение цифрового медицинского профиля (ЦМП) станет основой для улучшения качества медицинских услуг для граждан, застрахованных в системе ОМС, а также поможет достигнуть национальной цели — повышения ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет.

Для организации персонализированного учета сведений о застрахованных был создан федеральный регистр застрахованных лиц, который объединил данные из 86 регионов России. Это стало отправной точкой для создания цифровых полисов ОМС, что позволило отказаться от привычных бумажных и пластиковых форматов, сообщает РИА Новости.

Следующий этап в области цифровизации включает разработку и внедрение цифрового медицинского профиля, представляющего собой комбинированное хранилище данных, которое наполняется сведениями из различных медицинских систем.

Баланин подчеркнул, что глубокий анализ данных в ЦМП откроет новые горизонты для планирования, учитывая все особенности и потребности в необходимом объеме медицинской помощи.

Собрав данные и обеспечив оперативный доступ к необходимой информации для врачей и пациентов, улучшается качество медицинского обслуживания, которое адаптируется к индивидуальным запросам пользователей. Это способствует переходу на новый уровень заботы о здоровье застрахованных и поддерживает национальную стратегию, обозначенную президентом России, направленную на увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Внедрение федеральных информационных сервисов поддержки застрахованных на основе данных ЦМП позволит выявлять лиц с подозрением на серьезные заболевания, упростит мониторинг состояния пациентов с хроническими болезнями и повысит осведомленность населения благодаря персонализированным рекомендациям по профилактике и раннему выявлению заболеваний.

Граждане будут получать информацию о регистрации на диспансерное наблюдение и приглашениях на диспансеризацию через платформу «Госуслуги». Эти данные также будут использоваться страховыми представителями для повышения качества страхового сопровождения на всех этапах медицинской помощи.

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