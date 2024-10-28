Дроны полностью уничтожили четыре авто в белгородском приграничье

Posted 28 октября, 20:25
Published 28 октября, 20:25
Modified 28 октября, 20:27
Updated 28 октября, 20:27
Этим вечером под атаку ВСУ попали ещё три населённых пункта Белгородской области. Несмотря на серьёзные разрушения, обошлось без пострадавших мирных жителей. Однако информацию о последствиях всё ещё уточняют.
Так, в селе Николаевка Белгородского района в результате ударов двух FPV-дронов оказались полностью уничтожены два автомобиля. Повреждения получили дом и машина: в здании выбило окна, посекло забор и надворную постройку, а в транспорте разбило стекло и повредило крыло.
Позже то же село атаковал БПЛА, из-за чего пострадал ещё один дом, а припаркованная вблизи него машина полностью сгорела.
В селе Чайки Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, где в результате в нём выбило окна, а ближайший к зданию автомобиль оказался полностью повреждён.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа после атаки дрона-камикадзе загорелась легковушка.
Напомним, что чуть ранее стало известно об обстреле двух поселений Шебекинского округа. Пострадавших в них не оказалось, но заметили ряд различных разрушений.