Дроны полностью уничтожили четыре авто в белгородском приграничье

Так, в селе Николаевка Белгородского района в результате ударов двух FPV-дронов оказались полностью уничтожены два автомобиля. Повреждения получили дом и машина: в здании выбило окна, посекло забор и надворную постройку, а в транспорте разбило стекло и повредило крыло.