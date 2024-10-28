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Posted 28 октября, 20:25

Published 28 октября, 20:25

Modified 28 октября, 20:27

Updated 28 октября, 20:27

Дроны полностью уничтожили четыре авто в белгородском приграничье

Дроны полностью уничтожили четыре авто в белгородском приграничье

28 октября 2024, 20:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Беспилотники атаковали три белгородских поселения, после чего в них заметили серьёзные повреждения. Среди мирных жителей, предварительно, никто не пострадал. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Этим вечером под атаку ВСУ попали ещё три населённых пункта Белгородской области. Несмотря на серьёзные разрушения, обошлось без пострадавших мирных жителей. Однако информацию о последствиях всё ещё уточняют.

Так, в селе Николаевка Белгородского района в результате ударов двух FPV-дронов оказались полностью уничтожены два автомобиля. Повреждения получили дом и машина: в здании выбило окна, посекло забор и надворную постройку, а в транспорте разбило стекло и повредило крыло.

Позже то же село атаковал БПЛА, из-за чего пострадал ещё один дом, а припаркованная вблизи него машина полностью сгорела.

В селе Чайки Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, где в результате в нём выбило окна, а ближайший к зданию автомобиль оказался полностью повреждён.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа после атаки дрона-камикадзе загорелась легковушка.

Напомним, что чуть ранее стало известно об обстреле двух поселений Шебекинского округа. Пострадавших в них не оказалось, но заметили ряд различных разрушений.

Семь домов белгородцев пострадали при обстреле ВСУ. Что известно?
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