День бабушек и дедушек: как появился праздник и что можно подарить близким?

Posted 28 октября, 08:58
Published 28 октября, 08:58
Modified 28 октября, 09:43
Updated 28 октября, 09:43
Добрая традиция зародилась в 1978 году в США, а позже перекочевала в 1980-м сначала во Францию, а в 1998-м — в Испанию. Принято считать, что появился праздник благодаря идее цветочного бюро: организация предложила ежегодно радовать пожилых живыми растениями.
Поэтому в этот день семьи собираются за праздничным столом и дарят бабушкам и дедушкам комнатные растения, наполненные символическим значением. Фиалки, например, изображают мир и благополучие, а гибискус — процветание и долголетие.
В крупных российских городах на праздник организуют специальные культурные мероприятия для пенсионеров. Это могут быть концерты, экскурсии, бесплатные мастер-классы и социальные вечера.
Тематические выставки устраивают музеи и библиотеки, а волонтёры проводят благотворительные акции. Добровольцы занимаются сбором подарков, навещают пожилых и проводят для них чаепития.
Порадовать стариков можно не только цветами. Можно, например, написать им тёплое письмо со словами любви, сделать семейный фотоальбом с комментариями к каждому снимку или организовать вместе кулинарный вечер.
Дети могут нарисовать открытку с рисунком, сочинить небольшое стихотворение или предложить вместе почитать книгу, поиграть в настольные игры.
Очень пригодятся пожилым полезные подарки. Это может быть электрическая грелка или бритва для дедушки, массажёр, кружка с подогревом, органайзер для лекарств, удобный стул для отдыха на улице, умные часы с функцией мониторинга здоровья. Правда, как пользоваться последними, их, вероятно, придётся научить.
Подойдёт и что-то, связанное с любимым занятием бабушки и дедушки. Если купить подарок времени уже нет, порадует их и простой выезд на природу или в парк. Родственники далеко? Запишите для них видеопоздравление от всей семьи.