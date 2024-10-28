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Posted 28 октября, 08:58

Published 28 октября, 08:58

Modified 28 октября, 09:43

Updated 28 октября, 09:43

День бабушек и дедушек: как появился праздник и что можно подарить близким?

День бабушек и дедушек: как появился праздник и что можно подарить близким?

28 октября 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Праздник
Праздник, посвящённый бабушкам и дедушкам, отмечают в более чем 30 странах. Где-то — в сентябре, где-то — в октябре. Но цель торжества везде одна — выразить признательность представителям старшего поколения семьи. Рассказываем о традициях праздника и подарках, которые будут особенно приятны близким.

История и традиции праздника

Добрая традиция зародилась в 1978 году в США, а позже перекочевала в 1980-м сначала во Францию, а в 1998-м — в Испанию. Принято считать, что появился праздник благодаря идее цветочного бюро: организация предложила ежегодно радовать пожилых живыми растениями.

Поэтому в этот день семьи собираются за праздничным столом и дарят бабушкам и дедушкам комнатные растения, наполненные символическим значением. Фиалки, например, изображают мир и благополучие, а гибискус — процветание и долголетие.

В крупных российских городах на праздник организуют специальные культурные мероприятия для пенсионеров. Это могут быть концерты, экскурсии, бесплатные мастер-классы и социальные вечера.

Тематические выставки устраивают музеи и библиотеки, а волонтёры проводят благотворительные акции. Добровольцы занимаются сбором подарков, навещают пожилых и проводят для них чаепития.

Что подарить в День бабушек и дедушек?

Порадовать стариков можно не только цветами. Можно, например, написать им тёплое письмо со словами любви, сделать семейный фотоальбом с комментариями к каждому снимку или организовать вместе кулинарный вечер.

Дети могут нарисовать открытку с рисунком, сочинить небольшое стихотворение или предложить вместе почитать книгу, поиграть в настольные игры.

Очень пригодятся пожилым полезные подарки. Это может быть электрическая грелка или бритва для дедушки, массажёр, кружка с подогревом, органайзер для лекарств, удобный стул для отдыха на улице, умные часы с функцией мониторинга здоровья. Правда, как пользоваться последними, их, вероятно, придётся научить.

Подойдёт и что-то, связанное с любимым занятием бабушки и дедушки. Если купить подарок времени уже нет, порадует их и простой выезд на природу или в парк. Родственники далеко? Запишите для них видеопоздравление от всей семьи.

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