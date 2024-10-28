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Posted 28 октября, 10:56

Published 28 октября, 10:56

Modified 28 октября, 10:58

Updated 28 октября, 10:58

Молодожёны

Близнецы, женившиеся на близняшках, приняли участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

28 октября 2024, 10:56
Фото: «Курские известия»
Молодожёны
Сюжет
Черноземье
Шесть пар молодожёнов приняли участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Особенностью задания стал тот факт, что все из них оказались близнецами, включая и две пары из Курской области. Подробности разузнали журналисты «Курских известий».

Близнецы из Курской области Вера и Любовь вышли замуж за двух других близнецов — Сергея и Евгения Стребковых. Случилось торжественное событие в один день в июне 2024 года. Спустя несколько месяцев, в октябре этого года, стало известно, что молодожёны решили принять участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш».

Две пары из Курска предстали перед ясновидящими, которые должны были идентифицировать из них тех, кто оказался соединён с ними брачными узами. Всего в испытании участвовали шесть пар близнецов.

По известной информации, каждый из экстрасенсов успешно справился с поставленным заданием.

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#Александра Склярова#Общество#Шоу#Курская область#Черноземье#Экстрасенсы
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