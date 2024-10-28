Близнецы, женившиеся на близняшках, приняли участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Posted 28 октября, 10:56
Published 28 октября, 10:56
Modified 28 октября, 10:58
Updated 28 октября, 10:58
Близнецы из Курской области Вера и Любовь вышли замуж за двух других близнецов — Сергея и Евгения Стребковых. Случилось торжественное событие в один день в июне 2024 года. Спустя несколько месяцев, в октябре этого года, стало известно, что молодожёны решили принять участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш».
Две пары из Курска предстали перед ясновидящими, которые должны были идентифицировать из них тех, кто оказался соединён с ними брачными узами. Всего в испытании участвовали шесть пар близнецов.
По известной информации, каждый из экстрасенсов успешно справился с поставленным заданием.