Близнецы, женившиеся на близняшках, приняли участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Близнецы из Курской области Вера и Любовь вышли замуж за двух других близнецов — Сергея и Евгения Стребковых. Случилось торжественное событие в один день в июне 2024 года. Спустя несколько месяцев, в октябре этого года, стало известно, что молодожёны решили принять участие в шоу «Экстрасенсы. Реванш».