10 цитат Фаины Раневской, которые актуальны до сих пор

Posted 28 октября, 15:19
Published 28 октября, 15:19
Modified 28 октября, 15:21
Updated 28 октября, 15:21
Фаина Раневская — одна из самых известных и значительных актрис советского кино и театра, обладательница уникального таланта и неординарного характера. Родилась 27 августа 1896 года в Таганроге. Настоящее имя актрисы — Фанни Фельдман. За свою жизнь Раневская сыграла множество ярких ролей, но не меньшую славу ей принесло ее остроумие и искрометные высказывания. Она обладала способностью находить юмор в самых сложных ситуациях и всегда говорила, что думала, не стесняясь и не подстраиваясь под общественные нормы. Ее цитаты — это пример парадоксального мышления, иронии и философии жизни.
«Красота — это страшная сила».
Раневская остроумно и точно комментировала стандарты красоты и то, как общество наделяет внешность магической силой, иногда даже преувеличивая ее значение. Эта фраза о том, что стремление к красоте, часто навязанное обществом, способно превращаться в разрушительную силу, как для человека, так и для его окружения.
«Если человек тебе сделал зло — ты дай ему конфетку. Он тебе зло — ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этого придурка не разовьётся сахарный диабет».
Её необычный совет — это саркастичный способ указать на важность спокойствия перед лицом негатива. Она как бы говорит, что «отвечать на зло добром» — это ироничная и едкая месть в долгосрочной перспективе.
«Семья заменяет всё. Поэтому, прежде чем её заводить, стоит подумать, что тебе важнее: всё или семья».
В этой фразе Раневская призывает не торопиться и осмысленно подходить к вопросу создания семьи. Она скептически относится к общественным ожиданиям, которые часто диктуют обязательное наличие семьи, напоминая, что это важный выбор, а не простой шаг.
«Старость — это когда перестаёшь бояться собственного будущего. Потому что его уже нет».
Раневская с юмором описывает старость как состояние, в котором страхи и тревоги о будущем теряют свою актуальность. Для неё это время смирения и примирения с неизбежным, без лишней драмы.
«Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на диеты, жадных мужчин и плохое настроение».
Её мудрый взгляд на жизнь в этой цитате проявляется в простоте и практичности. Актриса призывает уделять время только тому, что приносит радость и пользу, отказываясь от любых лишних или нестоящих усилий.
«Мой рост 152 сантиметра, но надо мной ещё никто не возвышался».
Здесь видна её уверенность и достоинство. Раневская утверждала, что сила личности не зависит от внешности или физических данных.
«Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью».
Эта фраза — отражение её непокорности условностям и стремления к искренности. Актриса не могжет терпеть ложь и лицемерие. Она ценит в человеке искренность и честность, даже если они проявляются в грубой форме, а не в соблюдении внешних приличий.
«Талант — как прыщ: он может выскочить где угодно».
Раневская подчеркивает, что талант не всегда появляется в тех, от кого его ждут, и его нельзя предугадать. Она напоминает о непредсказуемости способностей, которые могут проявиться даже в самых неожиданных людях.
«Когда мне было 20 лет, я думала только о любви. В 40 — только о деньгах. Теперь, когда мне за 60, я думаю только о желудке».
С присущим ей юмором Раневская описывает, как с возрастом меняются приоритеты. Она иронизирует над человеческой склонностью к смене ценностей, где с каждым этапом жизни в приоритете оказывается разное. Кстати, замуж актриса так и не вышла, детей у неё не было. Всю жизнь она посвятила работе и сцене.
«Если у человека нет чувства юмора, значит, у него есть чувство собственного величия».
В этой фразе Раневская указывает на важность самоиронии, которую считала одним из главных достоинств. По её мнению, те, кто не умеет посмеяться над собой, часто воспринимают себя слишком серьезно. С такими людьми тяжело общаться.