10 цитат Фаины Раневской, которые актуальны до сих пор

Фаина Раневская — одна из самых известных и значительных актрис советского кино и театра, обладательница уникального таланта и неординарного характера. Родилась 27 августа 1896 года в Таганроге. Настоящее имя актрисы — Фанни Фельдман. За свою жизнь Раневская сыграла множество ярких ролей, но не меньшую славу ей принесло ее остроумие и искрометные высказывания. Она обладала способностью находить юмор в самых сложных ситуациях и всегда говорила, что думала, не стесняясь и не подстраиваясь под общественные нормы. Ее цитаты — это пример парадоксального мышления, иронии и философии жизни.