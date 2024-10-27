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Posted 27 октября, 15:00

Published 27 октября, 15:00

Modified 27 октября, 15:00

Updated 27 октября, 15:00

Футбол

Белгородский «Салют» сыграл вничью с лидером футбольного чемпионата из Владивостока

27 октября 2024, 15:00
Фото: 1MI
Футбол
Сюжет
Футбол
Игра между «Динамо» и «Салют» в рамках 29-го тура LEON-Второй лиги Б, группа 3, закончилась со счетом 1:1 после голов Шестакова и Шилова на стадионе «Динамо» во Владивостоке 27 октября 2024 года под руководством Максима Богданавичуса и подаче жёлтых карточек нескольким игрокам обеих команд.

«Динамо» из Владивостока и «Салют» из Белгорода сыграли вничью со счётом 1:1. В матче забили Игорь Шестаков от «Динамо» и Дмитрий Шилов от «Салют».

Это был 29-й тур в LEON-Второй лиге Б, группа 3. Матч состоялся 27 октября 2024 года на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

В составе «Салюта» вышли Терешкин, Цорн, Пономарёв, Прокуроров, Милютин, Винников, Шилов, Канищев, Гордеев (заменён на Шабайдакова на 78-й минуте), Матвевнин, Гагуа (заменён на Крикуненко на 78-й минуте). На скамейке запасных у них были Кузьменко, Крикуненко, Сергеев, Иноземцев, Костенко, Подзолков, Дёгтев, Шабайдаков.

Команда «Динамо» играла в следующем составе: Арчибасов, Демин, Сергеев, Пипо, Курышев, Терентьев (заменён на Колотыгина на 88-й минуте), Ращупкин, Киселев, Шестаков, Дудкин (заменён на Леонова на 66-й минуте), Баев (заменён на Зырянова на 80-й минуте). На скамейке запасных у «Динамо» были Глазков, Каяшов, Андямов, Дорохов, Зырянов, Колотыгин, Кузин, Мингазов, Леонов, Калугин, Агрофенин, Гайнуллин.

Во время матча были показаны жёлтые карточки Киселеву (на 28-й минуте), Баеву (на 37-й минуте), Сергееву (на 38-й минуте) из «Динамо» и Цорну (на 37-й минуте) и Гордееву (на 68-й минуте) из «Салюта».

Главным арбитром встречи стал Максим Богданавичус из Москвы. Помогали ему Сергей Васильев из Иркутска и Андрей Пак из Омска. Инспектором матча выступил Борис Тимофеев из Тулы.

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