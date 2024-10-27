Белгородский «Салют» сыграл вничью с лидером футбольного чемпионата из Владивостока

Во время матча были показаны жёлтые карточки Киселеву (на 28-й минуте), Баеву (на 37-й минуте), Сергееву (на 38-й минуте) из «Динамо» и Цорну (на 37-й минуте) и Гордееву (на 68-й минуте) из «Салюта».