Белгородский «Салют» сыграл вничью с лидером футбольного чемпионата из Владивостока

Posted 27 октября, 15:00
Published 27 октября, 15:00
Modified 27 октября, 15:00
Updated 27 октября, 15:00
«Динамо» из Владивостока и «Салют» из Белгорода сыграли вничью со счётом 1:1. В матче забили Игорь Шестаков от «Динамо» и Дмитрий Шилов от «Салют».
Это был 29-й тур в LEON-Второй лиге Б, группа 3. Матч состоялся 27 октября 2024 года на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
В составе «Салюта» вышли Терешкин, Цорн, Пономарёв, Прокуроров, Милютин, Винников, Шилов, Канищев, Гордеев (заменён на Шабайдакова на 78-й минуте), Матвевнин, Гагуа (заменён на Крикуненко на 78-й минуте). На скамейке запасных у них были Кузьменко, Крикуненко, Сергеев, Иноземцев, Костенко, Подзолков, Дёгтев, Шабайдаков.
Команда «Динамо» играла в следующем составе: Арчибасов, Демин, Сергеев, Пипо, Курышев, Терентьев (заменён на Колотыгина на 88-й минуте), Ращупкин, Киселев, Шестаков, Дудкин (заменён на Леонова на 66-й минуте), Баев (заменён на Зырянова на 80-й минуте). На скамейке запасных у «Динамо» были Глазков, Каяшов, Андямов, Дорохов, Зырянов, Колотыгин, Кузин, Мингазов, Леонов, Калугин, Агрофенин, Гайнуллин.
Во время матча были показаны жёлтые карточки Киселеву (на 28-й минуте), Баеву (на 37-й минуте), Сергееву (на 38-й минуте) из «Динамо» и Цорну (на 37-й минуте) и Гордееву (на 68-й минуте) из «Салюта».
Главным арбитром встречи стал Максим Богданавичус из Москвы. Помогали ему Сергей Васильев из Иркутска и Андрей Пак из Омска. Инспектором матча выступил Борис Тимофеев из Тулы.