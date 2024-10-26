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Posted 26 октября, 06:53

Published 26 октября, 06:53

Modified 26 октября, 06:55

Updated 26 октября, 06:55

Вячеслав Гладков рассказал о возможной провокации в Белгородской области

Вячеслав Гладков рассказал о возможной провокации в Белгородской области

26 октября 2024, 06:53
Фото: 1MI
Люди, представляющиеся «белгородскими технологами» занимаются рассылкой с просьбой записать видео по определённым темам.

В рубрике «Главный вопрос губернатору», которую Гладков ведёт в своём Telegram-канале, глава региона рассказал о рассылке от «белгородских технологов».

По пабликам и ответственным лицам рассылают сообщения, где просят записать видеообращение по разным вопросам, чтобы якобы быстро всё решили и показали, а также чтобы проверить и поднять кому-то рейтинги.

Гладков предположил, что может готовиться какая-то провокация, но кто этим занимается — неизвестно.

«Лучше перепроверить и сбросить ответственным лицам данные сообщения, чтобы правоохранительные органы смогли пресечь любые провокации. Никакие технологи на территории области не работают», — заключил Гладков.
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#Евгений Грицков#Провокация#Политтехнологи
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