Вячеслав Гладков рассказал о возможной провокации в Белгородской области

Posted 26 октября, 06:53
Published 26 октября, 06:53
Modified 26 октября, 06:55
Updated 26 октября, 06:55
В рубрике «Главный вопрос губернатору», которую Гладков ведёт в своём Telegram-канале, глава региона рассказал о рассылке от «белгородских технологов».
По пабликам и ответственным лицам рассылают сообщения, где просят записать видеообращение по разным вопросам, чтобы якобы быстро всё решили и показали, а также чтобы проверить и поднять кому-то рейтинги.
Гладков предположил, что может готовиться какая-то провокация, но кто этим занимается — неизвестно.
«Лучше перепроверить и сбросить ответственным лицам данные сообщения, чтобы правоохранительные органы смогли пресечь любые провокации. Никакие технологи на территории области не работают», — заключил Гладков.