bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 07:52

Published 26 октября, 07:52

Modified 26 октября, 07:54

Updated 26 октября, 07:54

Стало известно, чем могут заниматься женщины в отряде «Барс-Белгород»

В рукопашную не пойдут: что делать женщинам в отряде «Барс»?

26 октября 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, чем могут заниматься женщины в отряде «Барс-Белгород»

Сюжет
СВО
Вопрос о том, чем заниматься женщинам в спецотряде под патронажем Минобороны, задали Вячеславу Гладкову в вечернем эфире.

Светлана Гридчина спросила, как милые женщины, вступившие в «Барс», будут сидеть в засадах при морозах в 15 градусов или пойдут в рукопашную, ведь непонятно, как будут вести себя украинские формирования на границе Белгородской области.

Вячеслав Гладков ответил, что ни в рукопашный бой, ни в засады женщин отправлять не собираются.

«Они помогают, например, в госпитале — и их помощь неоценима. Поэтому если и вы примете решение, не пожалеете, и уважение к вам за ваш поступок будет огромное», — заверил губернатор.

Ранее широкий отклик получила история женщины, которой военкомат отказал во вступлении в отряд «Барс». После жалобы губернатору и его беседы с военкомом, вопрос пообещали решить.

В отряд «Барс-Белгород» вступило несколько женщин, в том числе глава района и руководитель ПВР.

О том, что такое отряд «Барс-Белгород», какие задачи перед ним стоят, сколько зарабатывают его участники, можно узнать из нашей публикации. Также мы рассказывали о том, сколько женщин вступило в отряды самообороны в Белгородской области.

«Женщины подают пример мужчинам»: Гладков ответил, могут ли женщины вступить в «Барс»
Узнать подробнее
Читайте также:
Берут или нет? Белгородка рассказала об отказе военкомата принять её в «Барс»Студент из Анголы захотел вступить в отряд «Барс-Белгород»«Ребята уже ждут меня. Я им нужен»: многодетный отец ушёл в «Барс-Белгород»
#Евгений Грицков#СВО#Барс-Белгород#Добровольческий отряд#Женщины в Барсе
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика