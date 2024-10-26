В рукопашную не пойдут: что делать женщинам в отряде «Барс»?

Posted 26 октября, 07:52
Published 26 октября, 07:52
Modified 26 октября, 07:54
Updated 26 октября, 07:54
Светлана Гридчина спросила, как милые женщины, вступившие в «Барс», будут сидеть в засадах при морозах в 15 градусов или пойдут в рукопашную, ведь непонятно, как будут вести себя украинские формирования на границе Белгородской области.
Вячеслав Гладков ответил, что ни в рукопашный бой, ни в засады женщин отправлять не собираются.
«Они помогают, например, в госпитале — и их помощь неоценима. Поэтому если и вы примете решение, не пожалеете, и уважение к вам за ваш поступок будет огромное», — заверил губернатор.
Ранее широкий отклик получила история женщины, которой военкомат отказал во вступлении в отряд «Барс». После жалобы губернатору и его беседы с военкомом, вопрос пообещали решить.
В отряд «Барс-Белгород» вступило несколько женщин, в том числе глава района и руководитель ПВР.
О том, что такое отряд «Барс-Белгород», какие задачи перед ним стоят, сколько зарабатывают его участники, можно узнать из нашей публикации. Также мы рассказывали о том, сколько женщин вступило в отряды самообороны в Белгородской области.