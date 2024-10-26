У белгородца в руках взорвался неизвестный предмет

Posted 26 октября, 09:58
Published 26 октября, 09:58
Modified 26 октября, 10:03
Updated 26 октября, 10:03
По данным местного канала, на окраине села Теребрено в Краснояружском районе мужчина заметил неизвестный предмет и взял его в руки, после чего произошёл взрыв.
Он получил минно-взрывную травму и открытые раны четырёх пальцев правой руки. Пострадавшего доставляют для лечение в городскую больницу №2 Белгорода.
Позже информацию о происшествии подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал не притрагиваться к найденным подозрительным предметам, а сообщать о находках в органы по номеру 112.