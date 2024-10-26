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Posted 26 октября, 09:58

Published 26 октября, 09:58

Modified 26 октября, 10:03

Updated 26 октября, 10:03

У белгородца в руках взорвался неизвестный предмет

У белгородца в руках взорвался неизвестный предмет

26 октября 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина получил травмы после взрыва в Краснояружском районе, сообщил Telegram-канал «Красная Яруга». Позже информацию подтвердил Вячеслав Гладков.

По данным местного канала, на окраине села Теребрено в Краснояружском районе мужчина заметил неизвестный предмет и взял его в руки, после чего произошёл взрыв.

Он получил минно-взрывную травму и открытые раны четырёх пальцев правой руки. Пострадавшего доставляют для лечение в городскую больницу №2 Белгорода.

Позже информацию о происшествии подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал не притрагиваться к найденным подозрительным предметам, а сообщать о находках в органы по номеру 112.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Раненый#Неизвестный предмет
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