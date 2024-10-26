Почти миллион тюльпанов закупят для Белгорода на 51 млн рублей

Максимальная цена контракта превысила 51,5 млн рублей. Срок окончания подачи заявок — 5 ноября. Стоимость одной луковицы тюльпанов составит чуть менее 58 рублей, нарцисса — 54 рубля. Отметим, что закупку объявили повторно, потому что на предыдущую от 10 октября не подали ни одной заявки.