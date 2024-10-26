bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 13:19

Published 26 октября, 13:19

Modified 26 октября, 13:21

Updated 26 октября, 13:21

Почти миллион тюльпанов закупят для Белгорода на 51 млн рублей

Почти миллион тюльпанов закупят для Белгорода на 51 млн рублей

26 октября 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
Администрация областного центра объявила очередную закупку на поставку луковиц тюльпанов, а также нарциссов.

Согласно документам госзакупки, городские власти до конца 2024 года рассчитывают получить 874 тысячи луковиц тюльпанов и 16 тысяч луковиц нарциссов.

Самым востребованным сортом тюльпанов стал «Стронг Голд», которого хотят купить 150 тысяч штук. Также среди сортов — «Вайт Шарк», «Пинк Ардоур», «Роял Вирджин», «Жан Сигнетт», «Доу Джонс», «Стронг Лав» и другие.

Максимальная цена контракта превысила 51,5 млн рублей. Срок окончания подачи заявок — 5 ноября. Стоимость одной луковицы тюльпанов составит чуть менее 58 рублей, нарцисса — 54 рубля. Отметим, что закупку объявили повторно, потому что на предыдущую от 10 октября не подали ни одной заявки.

Напомним, ранее мэрия заключила контракт на высадку тюльпанов в городские клумбы за почти 4 млн рублей.

Ранее высаженные цветы плохо пережили засушливое белгородское лето. Для новой посадки годными оказалось только 20% луковиц.

Выжил каждый пятый, «детки» не цветут: как обстоят дела с тюльпанами в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Это бездонная бочка!» Зачем в Белгороде каждый год закупают тюльпаны?Это «Триумф»! Ещё на 13,5 млн закупят тюльпанов и других цветов для БелгородаТюльпаны, пионы, в горшках и искусственные: какие цветы воровали белгородцы весной
#Евгений Грицков#Администрация Белгорода#Тюльпаны#Белгород#Луковицы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика