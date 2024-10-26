Почти миллион тюльпанов закупят для Белгорода на 51 млн рублей

Posted 26 октября, 13:19
Published 26 октября, 13:19
Modified 26 октября, 13:21
Updated 26 октября, 13:21
Согласно документам госзакупки, городские власти до конца 2024 года рассчитывают получить 874 тысячи луковиц тюльпанов и 16 тысяч луковиц нарциссов.
Самым востребованным сортом тюльпанов стал «Стронг Голд», которого хотят купить 150 тысяч штук. Также среди сортов — «Вайт Шарк», «Пинк Ардоур», «Роял Вирджин», «Жан Сигнетт», «Доу Джонс», «Стронг Лав» и другие.
Максимальная цена контракта превысила 51,5 млн рублей. Срок окончания подачи заявок — 5 ноября. Стоимость одной луковицы тюльпанов составит чуть менее 58 рублей, нарцисса — 54 рубля. Отметим, что закупку объявили повторно, потому что на предыдущую от 10 октября не подали ни одной заявки.
Напомним, ранее мэрия заключила контракт на высадку тюльпанов в городские клумбы за почти 4 млн рублей.
Ранее высаженные цветы плохо пережили засушливое белгородское лето. Для новой посадки годными оказалось только 20% луковиц.