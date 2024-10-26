Не ждут Деда Мороза: почему старшеклассникам не дарят новогодние подарки

Posted 26 октября, 07:24
Published 26 октября, 07:24
Modified 26 октября, 07:26
Updated 26 октября, 07:26
В обязательном порядке подарки к Новому году вручают только учащимся начальных классов. Считается, что ученики более старших — уже взрослые.
«Такой радости, счастья и ожидания Дедушки Мороза и Снегурочки, как у маленьких детей, конечно, нет. Хотя я понимаю, что для родителей свой ребёнок всегда будет ребёнком, несмотря на возраст».
Гладков также пообещал лично проверить, что положат в новогодние наборы для детей в этом году, в том числе и в те, что будут вручать на губернаторской ёлке.
Напомним, ранее у белгородцев возникли вопросы к подаркам, которые дарят при рождении детей. Оказалось, что их начинали закупать в новой комплектации после того, как раздавали все предыдущие наборы.