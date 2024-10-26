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Posted 26 октября, 07:24

Published 26 октября, 07:24

Modified 26 октября, 07:26

Updated 26 октября, 07:26

Гладков объяснил, почему старшеклассникам не дарят подарки на Новый год

Не ждут Деда Мороза: почему старшеклассникам не дарят новогодние подарки

26 октября 2024, 07:24
Фото: 1MI

Гладков объяснил, почему старшеклассникам не дарят подарки на Новый год

Об этом губернатора спросили во время вечернего эфира. Гладков ответил, что, с точки зрения практики, в старшей школе дети уже взрослые.

В обязательном порядке подарки к Новому году вручают только учащимся начальных классов. Считается, что ученики более старших — уже взрослые.

«Такой радости, счастья и ожидания Дедушки Мороза и Снегурочки, как у маленьких детей, конечно, нет. Хотя я понимаю, что для родителей свой ребёнок всегда будет ребёнком, несмотря на возраст».

Гладков также пообещал лично проверить, что положат в новогодние наборы для детей в этом году, в том числе и в те, что будут вручать на губернаторской ёлке.

Напомним, ранее у белгородцев возникли вопросы к подаркам, которые дарят при рождении детей. Оказалось, что их начинали закупать в новой комплектации после того, как раздавали все предыдущие наборы.

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#Евгений Грицков#Общество#Новогодние подарки#Старшеклассники
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