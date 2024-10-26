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Posted 26 октября, 09:26

Published 26 октября, 09:26

Modified 26 октября, 09:28

Updated 26 октября, 09:28

работа ПВО в Белгороде

Над Белгородом ПВО сбила две воздушные цели

26 октября 2024, 09:26
Фото: bel.ru
работа ПВО в Белгороде
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Новости Белгорода
Днём 26 декабря жители города и ближайших пригородов услышали два громких звука. Позже читатели Бел.Ру сообщили, что заметили работу ПВО и сбитие двух целей в небе.

Около полудня в Белгороде раздалось два взрыва. Подписчики Бел.Ру позже прислали видео со следами работы ПВО в небе — над северной частью города сбили две воздушные цели. О каких-либо последствиях на земле на момент публикации информации не поступало. Официальных сообщений также не было.

Позже в областном центре, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Включили сирены оповещения, однако в этот раз системе противовоздушной обороны вступать в работу не пришлось.

Ранее в субботу ВСУ с помощью беспилотников атаковали Шебекинский округ: пострадавших не было, повреждения получили многоквартирный дом, производственное здание в Шебекино и дорога в Ржевке.

Видео: bel.ru. работа ПВО в Белгороде
Две ракетных опасности за 15 минут: над Белгородом работает ПВО
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