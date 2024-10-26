Над Белгородом ПВО сбила две воздушные цели

Posted 26 октября, 09:26
Published 26 октября, 09:26
Modified 26 октября, 09:28
Updated 26 октября, 09:28
Около полудня в Белгороде раздалось два взрыва. Подписчики Бел.Ру позже прислали видео со следами работы ПВО в небе — над северной частью города сбили две воздушные цели. О каких-либо последствиях на земле на момент публикации информации не поступало. Официальных сообщений также не было.
Позже в областном центре, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Включили сирены оповещения, однако в этот раз системе противовоздушной обороны вступать в работу не пришлось.
Ранее в субботу ВСУ с помощью беспилотников атаковали Шебекинский округ: пострадавших не было, повреждения получили многоквартирный дом, производственное здание в Шебекино и дорога в Ржевке.