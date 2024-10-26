Над Белгородом ПВО сбила две воздушные цели

Около полудня в Белгороде раздалось два взрыва. Подписчики Бел.Ру позже прислали видео со следами работы ПВО в небе — над северной частью города сбили две воздушные цели. О каких-либо последствиях на земле на момент публикации информации не поступало. Официальных сообщений также не было.