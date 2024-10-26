Между Белгородом и Москвой на Новый год пустят ещё один поезд

Posted 26 октября, 11:00
Published 26 октября, 11:00
Modified 26 октября, 11:02
Updated 26 октября, 11:02
Ходить состав будет через Липецкую область. Поезд №528В будет отправляться из Белгорода в 11 часов и прибывать в столицу в 5:05 следующего дня. Время обратного отправления и прибытия — 23:20 и 18:00 соответственно.
Даты отправления из Белгорода — 27, 28, 29 декабря и с 1 по 8 января. Дополнительные остановки будут на станциях в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе.
Ранее между Белгородом и Москвой запланировали ещё один поезд в предновогодние и новогодние дни. А на маршруте поезда из Санкт-Петербурга в Белгород отменили три остановки из-за ситуации в Курской области.