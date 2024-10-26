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Posted 26 октября, 11:00

Published 26 октября, 11:00

Modified 26 октября, 11:02

Updated 26 октября, 11:02

Между Белгородом и Москвой на Новый год пустят ещё один поезд

Между Белгородом и Москвой на Новый год пустят ещё один поезд

26 октября 2024, 11:00
Фото: 1MI
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Новости Белгорода
Дополнительные рейсы намечены на 27 декабря — 8 января, кроме двух предновогодних дней, сообщили в министерстве дорог и транспорта Белгородской области

Ходить состав будет через Липецкую область. Поезд №528В будет отправляться из Белгорода в 11 часов и прибывать в столицу в 5:05 следующего дня. Время обратного отправления и прибытия — 23:20 и 18:00 соответственно.

Даты отправления из Белгорода — 27, 28, 29 декабря и с 1 по 8 января. Дополнительные остановки будут на станциях в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе.

Ранее между Белгородом и Москвой запланировали ещё один поезд в предновогодние и новогодние дни. А на маршруте поезда из Санкт-Петербурга в Белгород отменили три остановки из-за ситуации в Курской области.

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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород#Дополнительные рейсы#Поезд Белгород - Москва
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