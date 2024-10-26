Мастер-классы, лекция и контактный зоопарк: в Белгороде пройдёт фестиваль «Котопёс»

Posted 26 октября, 16:18
Published 26 октября, 16:18
Modified 26 октября, 16:20
Updated 26 октября, 16:20
Мероприятие состоится в 15:00 в культурном центре «Октябрь». В самом начале пройдут три мастер-класса: по созданию ошейника из бусин для своего питомца, кулона из эпоксидной смолы и свечи в стекле. На все необходима предварительная регистрация.
В 16:00 белгородцы смогут также заранее записавшись посетить занятия по созданию коллажей или игрушки хвостатому любимцу.
Завершится фестиваль лекцией по анатомии животных в 17:00. Её проведёт опытный ветеринар Максим Стаценко. Кроме того, гости увидят экзотических животных на контактной выставке, вход, как и на обучающую встречу, свободный.
Всё, что просят захватить с собой организаторы — любую упаковку корма для собак или кошек. Тем, кто не достиг 18 лет, необходимо будет согласие законного представителя.
С программой также можно ознакомиться в карточках ниже.