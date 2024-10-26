Мастер-классы, лекция и контактный зоопарк: в Белгороде пройдёт фестиваль «Котопёс»

Мероприятие состоится в 15:00 в культурном центре «Октябрь». В самом начале пройдут три мастер-класса: по созданию ошейника из бусин для своего питомца, кулона из эпоксидной смолы и свечи в стекле. На все необходима предварительная регистрация.