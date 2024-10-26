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Posted 26 октября, 16:18

Published 26 октября, 16:18

Modified 26 октября, 16:20

Updated 26 октября, 16:20

Благотворительный фестиваль в поддержку животных пройдёт в Белгороде

Мастер-классы, лекция и контактный зоопарк: в Белгороде пройдёт фестиваль «Котопёс»

26 октября 2024, 16:18
Фото: Изображение Midjourney

Благотворительный фестиваль в поддержку животных пройдёт в Белгороде

Сюжет
Бездомные животные
В воскресенье, 27 октября, в Белгороде пройдёт благотворительный фестиваль «Котопёс». Гости смогут не только сами сделать уникальные сувениры, поучаствовать в мастер-классах, посетить тематическую лекцию, но и увидеть экзотических животных в контактном зоопарке.

Мероприятие состоится в 15:00 в культурном центре «Октябрь». В самом начале пройдут три мастер-класса: по созданию ошейника из бусин для своего питомца, кулона из эпоксидной смолы и свечи в стекле. На все необходима предварительная регистрация.

В 16:00 белгородцы смогут также заранее записавшись посетить занятия по созданию коллажей или игрушки хвостатому любимцу.

Завершится фестиваль лекцией по анатомии животных в 17:00. Её проведёт опытный ветеринар Максим Стаценко. Кроме того, гости увидят экзотических животных на контактной выставке, вход, как и на обучающую встречу, свободный.

Всё, что просят захватить с собой организаторы — любую упаковку корма для собак или кошек. Тем, кто не достиг 18 лет, необходимо будет согласие законного представителя.

С программой также можно ознакомиться в карточках ниже.

Афиша мероприятияАфиша мероприятия
Афиша мероприятияАфиша мероприятия
Афиша мероприятия. Фото: КЦ «Октябрь»
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