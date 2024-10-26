Крупный дорожный картель выявили в двух регионах Черноземья

Posted 26 октября, 12:08
Published 26 октября, 12:08
Modified 26 октября, 12:49
Updated 26 октября, 12:49
В отношении двух компаний завели дело о нарушении антимонопольного законодательства, их подозревают в сговоре, целью которого было поддержать высокие начальные цены на торгах.
Общая сумма начальных цен этих контрактов превысила 14,9 млрд рублей.
Ранее ФАС нашла нарушения в закупке на благоустройство набережной Везёлки в Белгороде, а крупных сетевиков проверяли на предмет завышения цен. Проблемы с антимонопольщиками могли быть не только у ретейлеров в Белгороде, но и в Белгородском районе.