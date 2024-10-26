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Posted 26 октября, 12:08

Published 26 октября, 12:08

Modified 26 октября, 12:49

Updated 26 октября, 12:49

Крупный дорожный картель выявили в двух регионах Черноземья

Крупный дорожный картель выявили в двух регионах Черноземья

26 октября 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
ФАС выявила нарушения в торгах по капремонту и реконструкции дорог в Воронежской и Тамбовской областях, сообщает УтроNews.

В отношении двух компаний завели дело о нарушении антимонопольного законодательства, их подозревают в сговоре, целью которого было поддержать высокие начальные цены на торгах.

Общая сумма начальных цен этих контрактов превысила 14,9 млрд рублей.

Ранее ФАС нашла нарушения в закупке на благоустройство набережной Везёлки в Белгороде, а крупных сетевиков проверяли на предмет завышения цен. Проблемы с антимонопольщиками могли быть не только у ретейлеров в Белгороде, но и в Белгородском районе.

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#Евгений Грицков#Общество#Фас#Картель
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