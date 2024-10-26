Крупный дорожный картель выявили в двух регионах Черноземья

Ранее ФАС нашла нарушения в закупке на благоустройство набережной Везёлки в Белгороде, а крупных сетевиков проверяли на предмет завышения цен. Проблемы с антимонопольщиками могли быть не только у ретейлеров в Белгороде, но и в Белгородском районе.