Уход «Еврологистика» и стоимость яиц: как прошла неделя в Белгородской области

Posted 25 октября, 16:00
Published 25 октября, 16:00
Modified 25 октября, 16:02
Updated 25 октября, 16:02
Региональный оператор по вывозу отходов «Еврологистик», который стал причиной серьёзной мусорной проблемы в Белгородской области, вскоре прекратит свою деятельность в Белгородской области. На его место вернется прежний перевозчик отходов — «Экотранс».
На недавней встрече заместитель губернатора Сергей Довгалюк и глава Старооскольского округа Андрей Чесноков предложили работникам «Еврологистика» рассмотреть возможность трудоустройства в «Экотранс» после закрытия компании.
«Экотранс», который раньше был основным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов в Белгородской области, вновь возьмётся за вывоз мусора в Старом Осколе. Об этом сообщил Андрей Чесноков.
Он также добавил, что перевозчику и местным властям потребуется от семи до десяти дней для стабилизации ситуации и возвращения вывоза мусора в привычный график.
Проблемы с вывозом мусора в Белгородской области начались в конце 2023 года из-за поломок техники в парке «Еврологистика». Летом 2024 года ситуация стала особенно критической. Региональная прокуратура с 20 июня по 6 августа зафиксировала 57 случаев ненадлежащей организации вывоза ТКО по всему региону.
11-й сезон музыкального шоу «Голос.Дети» начался осенью с проведения кастингов. 4 октября зрители были поражены выступлением Романа Скробота, который исполнил песню Highway to Hell от группы AC/DC. Восьмилетний мальчик из Белгорода завоевал сердца наставников и вступил в команду Юлианны Карауловой, оставив Диму Билана и Jony в полном восхищении. Роман оказался настолько талантлив, что даже сам Билан назвал его «гениальным парнем».
Журналисты Бел.Ру встретились с Романом и его мамой Ириной, чтобы узнать об их путешествии на шоу «Голос.Дети». В ходе встречи Рома признался, что изначально не знал всех наставников, но затем перестал нервничать и даже спел несколько песен других артистов. Он поделился своим желанием спеть дуэтом с Юлианной. Подробности — по ссылке.
Недавно местная жительница поделилась своей историей: она хотела присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Белгород», но военкомат ей отказал. Её рассказ вызвал широкий отклик в социальных сетях. Многие полагали, что в отряде присутствует какая-то «элита». Однако глава региона Вячеслав Гладков утверждает обратное.
Он объяснил, что в отряде нет никаких различий по статусу: все равны перед законом. Гладков изучил ситуацию жительницы, провел консультацию с военным комиссаром и считает, что отказ был несправедливым.
Губернатор отметил, что участники отряда «Барс-Белгород» не находятся в зоне боевых действий, они работают на границе Белгородской области, где и женщины могут оказать важную поддержку.
В понедельник, 21 октября, Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадала женщина, а в частном секторе и многоквартирных домах зафиксировали значительные разрушения и возник пожар.
Обстрел проводился с использованием реактивных систем залпового огня «Вампир». Всего ВСУ выпустили 20 ракет. По информации полковника запаса и ветерана боевых действий Геннадия Алёхина, многие ракеты сбили ещё на подходе.
В своем блоге Алёхин сообщил, что две установки находятся в лесном массиве недалеко от Золочева в Харьковской области. Кроме того, были перехвачены две ракеты системы Himars, запущенные с территории Сумской области.
К текущему апрелю в Белгородской области наблюдалось значительное повышение цен на яйца, что вызвало интерес со стороны ФАС. Впоследствии цены немного снизились, однако в октябре снова начали увеличиваться. Журналисты Бел.Ру провели исследование стоимости куриных яиц в магазинах Белгорода, отмечая, что с апреля цены на них снизились примерно на 15-20 рублей, но остались выше, чем в сентябре. Подробности — по ссылке.
Тем не менее, на данный момент жителей Белгородской области беспокоит, главным образом, стоимость сливочного масла, цена на которое выросла на 18% с начала текущего лета.