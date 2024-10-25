Уход «Еврологистика» и стоимость яиц: как прошла неделя в Белгородской области

Журналисты Бел.Ру встретились с Романом и его мамой Ириной, чтобы узнать об их путешествии на шоу «Голос.Дети». В ходе встречи Рома признался, что изначально не знал всех наставников, но затем перестал нервничать и даже спел несколько песен других артистов. Он поделился своим желанием спеть дуэтом с Юлианной. Подробности — по ссылке.