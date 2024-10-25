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Posted 25 октября, 16:00

Published 25 октября, 16:00

Modified 25 октября, 16:02

Updated 25 октября, 16:02

Уход «Еврологистика» и стоимость яиц: как прошла неделя в Белгородской области

Уход «Еврологистика» и стоимость яиц: как прошла неделя в Белгородской области

25 октября 2024, 16:00
Фото: 1MI
Сюжет
Мусор
Среди главных новостей прошедшей недели — скорый уход компании «Еврологистик» с рынка вывоза ТКО. А ещё журналисты Бел.Ру встретились со звездой проекта «Голос.Дети» и изучили цены на яйца. Подробнее — в итогах недели.

«Еврологистик» уходит, приходит «Экотранс»

Региональный оператор по вывозу отходов «Еврологистик», который стал причиной серьёзной мусорной проблемы в Белгородской области, вскоре прекратит свою деятельность в Белгородской области. На его место вернется прежний перевозчик отходов — «Экотранс».

На недавней встрече заместитель губернатора Сергей Довгалюк и глава Старооскольского округа Андрей Чесноков предложили работникам «Еврологистика» рассмотреть возможность трудоустройства в «Экотранс» после закрытия компании.

«Экотранс», который раньше был основным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов в Белгородской области, вновь возьмётся за вывоз мусора в Старом Осколе. Об этом сообщил Андрей Чесноков.

Он также добавил, что перевозчику и местным властям потребуется от семи до десяти дней для стабилизации ситуации и возвращения вывоза мусора в привычный график.

Проблемы с вывозом мусора в Белгородской области начались в конце 2023 года из-за поломок техники в парке «Еврологистика». Летом 2024 года ситуация стала особенно критической. Региональная прокуратура с 20 июня по 6 августа зафиксировала 57 случаев ненадлежащей организации вывоза ТКО по всему региону.

«Еврологистик» — всё: в Белгородской области сменится перевозчик по вывозу мусора
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Highway to Hell по-белгородски

11-й сезон музыкального шоу «Голос.Дети» начался осенью с проведения кастингов. 4 октября зрители были поражены выступлением Романа Скробота, который исполнил песню Highway to Hell от группы AC/DC. Восьмилетний мальчик из Белгорода завоевал сердца наставников и вступил в команду Юлианны Карауловой, оставив Диму Билана и Jony в полном восхищении. Роман оказался настолько талантлив, что даже сам Билан назвал его «гениальным парнем».

Журналисты Бел.Ру встретились с Романом и его мамой Ириной, чтобы узнать об их путешествии на шоу «Голос.Дети». В ходе встречи Рома признался, что изначально не знал всех наставников, но затем перестал нервничать и даже спел несколько песен других артистов. Он поделился своим желанием спеть дуэтом с Юлианной. Подробности — по ссылке.

«Хулиган» с милыми глазами: Рома Скробот из Белгорода прошёл путь до «Голос. Дети»
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В бой идут женщины

Недавно местная жительница поделилась своей историей: она хотела присоединиться к добровольческому отряду «Барс-Белгород», но военкомат ей отказал. Её рассказ вызвал широкий отклик в социальных сетях. Многие полагали, что в отряде присутствует какая-то «элита». Однако глава региона Вячеслав Гладков утверждает обратное.

Он объяснил, что в отряде нет никаких различий по статусу: все равны перед законом. Гладков изучил ситуацию жительницы, провел консультацию с военным комиссаром и считает, что отказ был несправедливым.

Губернатор отметил, что участники отряда «Барс-Белгород» не находятся в зоне боевых действий, они работают на границе Белгородской области, где и женщины могут оказать важную поддержку.

«Женщины подают пример мужчинам»: Гладков ответил, могут ли женщины вступить в «Барс»
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Снова «Вампиры»

В понедельник, 21 октября, Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадала женщина, а в частном секторе и многоквартирных домах зафиксировали значительные разрушения и возник пожар.

Обстрел проводился с использованием реактивных систем залпового огня «Вампир». Всего ВСУ выпустили 20 ракет. По информации полковника запаса и ветерана боевых действий Геннадия Алёхина, многие ракеты сбили ещё на подходе.

В своем блоге Алёхин сообщил, что две установки находятся в лесном массиве недалеко от Золочева в Харьковской области. Кроме того, были перехвачены две ракеты системы Himars, запущенные с территории Сумской области.

Полковник запаса рассказал, чем ВСУ ударили по Белгороду утром понедельника
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Золотое или ещё нет?

К текущему апрелю в Белгородской области наблюдалось значительное повышение цен на яйца, что вызвало интерес со стороны ФАС. Впоследствии цены немного снизились, однако в октябре снова начали увеличиваться. Журналисты Бел.Ру провели исследование стоимости куриных яиц в магазинах Белгорода, отмечая, что с апреля цены на них снизились примерно на 15-20 рублей, но остались выше, чем в сентябре. Подробности — по ссылке.

Тем не менее, на данный момент жителей Белгородской области беспокоит, главным образом, стоимость сливочного масла, цена на которое выросла на 18% с начала текущего лета.

Яйца порадовали: они сильно подешевели в Белгородской области. Что с другими ценами?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мусор#Сливочное масло#Цены на продукты#Белгород#Обстрел#ВСУ#Голос.Дети#Еврологистик#Куриные яйца#Барс-Белгород#Юлианна Караулова#Женщины в армии
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