СОГАЗ и Банк ДОМ. РФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

По словам Елены Епишиной, сотрудничество с Банком ДОМ.РФ имеет для СОГАЗа стратегическое значением. «Мы постоянно развиваем наше партнерство, чтобы сделать процесс оформления и пролонгации страхования ипотечных кредитов максимально бесшовным и удобным для клиентов. СОГАЗ предлагает широкий спектр страховых продуктов для защиты имущества, жизни и здоровья, а также различные способы их оформления — онлайн и офлайн, чтобы наши клиенты чувствовали себя уверено на каждом этапе их жизненного и финансового пути», — отметила Елена Епишина.