Сколько мобильных электроподстанций Белгородская область хранит в другом регионе?

Posted 25 октября, 09:55
Published 25 октября, 09:55
Modified 25 октября, 09:57
Updated 25 октября, 09:57
В ходе заседания облдумы заместитель губернатора Сергей Довгалюк рассказал о дополнительных мерах, которые принимают власти в текущем году при подготовке к отопительному сезону. В частности, на сегодня сформирован резервный запас источников снабжения.
Кроме этого, создан резерв мобильных электроподстанций. Под нужды Белгородской области зарезервировано пять единиц мощностью 25 МВт каждая. При этом две единицы находятся на территории Белгородской области, а три — в соседнем регионе. В целях безопасности их в область не перемещали.
Напомним, ранее стало известно, что в Белгородскую область закупили более 2 тыс. электрогенераторов и тысячи буржуек.