Сколько мобильных электроподстанций Белгородская область хранит в другом регионе?

Кроме этого, создан резерв мобильных электроподстанций. Под нужды Белгородской области зарезервировано пять единиц мощностью 25 МВт каждая. При этом две единицы находятся на территории Белгородской области, а три — в соседнем регионе. В целях безопасности их в область не перемещали.