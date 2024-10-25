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Posted 25 октября, 09:55

Published 25 октября, 09:55

Modified 25 октября, 09:57

Updated 25 октября, 09:57

Сколько мобильных электроподстанций Белгородская область хранит в другом регионе?

Сколько мобильных электроподстанций Белгородская область хранит в другом регионе?

25 октября 2024, 09:55
Фото: 1MI
Региональные власти готовятся к отопительному сезону. Чтобы избежать дефицита электроэнергии в случае ЧС, под нужды Белгородской области зарезервировали мобильные электроподстанции. Часть хранят в другом регионе.

В ходе заседания облдумы заместитель губернатора Сергей Довгалюк рассказал о дополнительных мерах, которые принимают власти в текущем году при подготовке к отопительному сезону. В частности, на сегодня сформирован резервный запас источников снабжения.

Кроме этого, создан резерв мобильных электроподстанций. Под нужды Белгородской области зарезервировано пять единиц мощностью 25 МВт каждая. При этом две единицы находятся на территории Белгородской области, а три — в соседнем регионе. В целях безопасности их в область не перемещали.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородскую область закупили более 2 тыс. электрогенераторов и тысячи буржуек.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Безопасность#Отопительный сезон#Чрезвычайная ситуация#Белгород#Региональные власти#Сергей Довгалюк#Электроподстанции#Электрогенераторы
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