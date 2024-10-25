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Posted 25 октября, 07:46

Published 25 октября, 07:46

Modified 25 октября, 07:48

Updated 25 октября, 07:48

«Чернобыльские» выплаты положены белгородцам из 77 населённых пунктов

Сколько белгородских семей получают «чернобыльские» выплаты и как на них податься?

25 октября 2024, 07:46
Фото: 1MI

«Чернобыльские» выплаты положены белгородцам из 77 населённых пунктов

Сюжет
Выплаты
Страшная авария на Чернобыльской АЭС повлияла и на жизнь белгородцев. Более 70 населённых пунктов в шести муниципалитетах относятся к зоне радиоактивного загрязнения. Местные жители могут претендовать на компенсирующие выплаты.

Деньги готовы выплачивать семьям с детьми до трёх лет. Пособие назначается одному из родителей и выплачивается ежемесячно отделением СФР по Белгородской области. Говоря о сумме:

  • семьям с детьми с месяца рождения или усыновления до полутора лет — 4758 рублей;
  • с полутора до трёх лет — 9516 рублей.

Повышается размер выплаты автоматически.

На данный момент их получают более четырёх тысяч семей из загрязнённых районов и округов Белгородской области.

Подать заявление на получение компенсации можно на портале госуслуг, через отделение СФР по Белгородской области или в МФЦ.

Но это не все меры поддержки, доступные семьям, проживающим в такой зоне. Они также могут получить компенсации на питание с молочной кухни. Размер выплаты и здесь зависит от возраста ребёнка:

  • 832 рубля — до одного года;
  • 724 рубля — до трёх лет.
Управление по выплатам пострадавшим может появиться в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Выплаты#Чернобыль#Компенсации#Семьи с детьми#Радиоактивное загрязнение
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