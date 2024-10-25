Сколько белгородских семей получают «чернобыльские» выплаты и как на них податься?

Posted 25 октября, 07:46
Published 25 октября, 07:46
Modified 25 октября, 07:48
Updated 25 октября, 07:48
Деньги готовы выплачивать семьям с детьми до трёх лет. Пособие назначается одному из родителей и выплачивается ежемесячно отделением СФР по Белгородской области. Говоря о сумме:
Повышается размер выплаты автоматически.
На данный момент их получают более четырёх тысяч семей из загрязнённых районов и округов Белгородской области.
Подать заявление на получение компенсации можно на портале госуслуг, через отделение СФР по Белгородской области или в МФЦ.
Но это не все меры поддержки, доступные семьям, проживающим в такой зоне. Они также могут получить компенсации на питание с молочной кухни. Размер выплаты и здесь зависит от возраста ребёнка: