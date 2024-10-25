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Posted 25 октября, 15:53

Published 25 октября, 15:53

Modified 25 октября, 15:55

Updated 25 октября, 15:55

Пока белгородцы закупаются резервными источниками тепла, в регионе дорожает топливо

Пока белгородцы закупаются резервными источниками тепла, в регионе дорожает топливо

25 октября 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Бензин
Власти продолжают подготовку к холодному сезону. Сколько на данный момент уже закуплено резервных источников тепла, рассказал замгубернатора Довгалюк. Не вовремя в регионе растут цены на топливо. Из-за обстрелов ВСУ за сутки пострадали три человека.

Трое раненых

В пятницу, 25 октября, из-за обстрелов Вооружённых сил Украины в Белгородской области пострадали три мирных жители. Двое из них — днём при повторной атаке на посёлок Октябрьский Белгородского района.

Их с осколочными ранениями попутным транспортом доставили в районную больницу, после оказания медпомощи переведут в больницу Белгорода.

Туда же доставили с аналогичными травмами третьего раненого. Он пострадал в результате прилёта в Новой Таволжанке.

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Подготовка к зиме

В Белгородской области продолжают готовиться к наступлению холодов. В регион уже закупили 2183 мобильных генератора, а также создали 153-тонный резерв топлива, запасли 1347 печей-буржуек и 5 тысяч кубов твёрдой древесины. Эта работа продолжается.

Для их размещения в муниципалитетах определили отдельные места, а в каждом районе и округе появятся пункты временного обогрева.

Довгалюк отметил, что, помимо прочего, работа по закупке оборудования и накопление резервов продолжается.

Всего область рассчитывает получить 353 единицы резервных источников электроснабжения из федерального центра.

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Топливо дорожает

Тем временем продолжает в регионе дорожать топливо. С декабря 2023 года цена не него выросла на 7,12%. Сильнее всего — на бензин марок АИ-98 и выше (+13,3%).

Стоимость остальных марок тоже увеличилась, но не так значительно: АИ-95 — на 6,33%, а АИ-92 — на 5,51%.

Стоимость дизельного топлива увеличилась на 2,85%. Наименьший рост цен был зафиксирован на газовое моторное топливо — всего на 1,74%.

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