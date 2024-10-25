Пока белгородцы закупаются резервными источниками тепла, в регионе дорожает топливо

Posted 25 октября, 15:53
Published 25 октября, 15:53
Modified 25 октября, 15:55
Updated 25 октября, 15:55
В пятницу, 25 октября, из-за обстрелов Вооружённых сил Украины в Белгородской области пострадали три мирных жители. Двое из них — днём при повторной атаке на посёлок Октябрьский Белгородского района.
Их с осколочными ранениями попутным транспортом доставили в районную больницу, после оказания медпомощи переведут в больницу Белгорода.
Туда же доставили с аналогичными травмами третьего раненого. Он пострадал в результате прилёта в Новой Таволжанке.
В Белгородской области продолжают готовиться к наступлению холодов. В регион уже закупили 2183 мобильных генератора, а также создали 153-тонный резерв топлива, запасли 1347 печей-буржуек и 5 тысяч кубов твёрдой древесины. Эта работа продолжается.
Для их размещения в муниципалитетах определили отдельные места, а в каждом районе и округе появятся пункты временного обогрева.
Довгалюк отметил, что, помимо прочего, работа по закупке оборудования и накопление резервов продолжается.
Всего область рассчитывает получить 353 единицы резервных источников электроснабжения из федерального центра.
Тем временем продолжает в регионе дорожать топливо. С декабря 2023 года цена не него выросла на 7,12%. Сильнее всего — на бензин марок АИ-98 и выше (+13,3%).
Стоимость остальных марок тоже увеличилась, но не так значительно: АИ-95 — на 6,33%, а АИ-92 — на 5,51%.
Стоимость дизельного топлива увеличилась на 2,85%. Наименьший рост цен был зафиксирован на газовое моторное топливо — всего на 1,74%.