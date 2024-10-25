Ответственность бизнеса и «Материнская слава»: белгородские депутаты приняли законы

Депутаты одобрили региональный законопроект, который касается развития ответственного ведения бизнеса в Белгородской области. Теперь коммерческие организации и индивидуальные предприниматели будут оцениваться на соответствие критериям благонадёжности, социальной и экологической ответственности, устанавливать которые будет правительство Белгородской области. По результатам оценки они получат статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности, а сведения о них включат в реестр.