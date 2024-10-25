Ответственность бизнеса и «Материнская слава»: белгородские депутаты приняли законы

Posted 25 октября, 16:03
Published 25 октября, 16:03
Modified 25 октября, 16:05
Updated 25 октября, 16:05
Представители заксобрания приняли поправки в несколько региональных законов, внесли изменения в Избирательный кодекс Белгородской области, высказались по поводу проектов федеральных законов, подтвердили назначения на должности трёх мировых судей, согласовали списки награждения медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской», нагрудными знаками «Отличник государственной гражданской службы Белгородской области», «Отличник муниципальной службы Белгородской области», а также согласовали список многодетных матерей региона для награждения почётным знаком «Материнская слава». Всего на повестку дня было вынесено 20 вопросов.
Депутаты одобрили региональный законопроект, который касается развития ответственного ведения бизнеса в Белгородской области. Теперь коммерческие организации и индивидуальные предприниматели будут оцениваться на соответствие критериям благонадёжности, социальной и экологической ответственности, устанавливать которые будет правительство Белгородской области. По результатам оценки они получат статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности, а сведения о них включат в реестр.
По инициативе торгово-промышленной палаты Белгородской области депутаты подготовили законопроект, который регулирует отдельные вопросы деятельности учреждения. Им закрепляются права ТПП, касающиеся поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Парламентарии поддержали принятие регионального закона.
Кроме того, депутаты внесли изменения в закон области, в котором идёт речь о создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Поправки устанавливают сроки возникновения обязанности по уплате взносов на капремонт для собственников помещений в многоквартирном доме, а также помещений, расположенных в части МКД, введённых в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта.
В завершении заседания, на правительственном часе, депутаты заслушали доклад о принятых мерах по подготовке к отопительному сезону, а также подготовке объектов энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях 2024–2025 годов с учётом сложившейся оперативной обстановки в регионе.
Согласно озвученной информации, общий процент готовности объектов теплоэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства области к работе составляет 99,99%. Пуск тепла в оставшиеся многоквартирные жилые дома, которые подключены к централизованным системам отопления и горячего водоснабжения, пройдёт после завершения ремонтных работ.