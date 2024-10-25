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Posted 25 октября, 06:35

Published 25 октября, 06:35

Modified 25 октября, 07:59

Updated 25 октября, 07:59

На обучение белгородских детей в других регионах поступило 340 заявок

На обучение белгородских детей в других регионах поступило 340 заявок

25 октября 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
На сегодня в восьми регионах страны находится более тысячи детей из Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков.

На обучение своих детей в других регионах во второй четверти подали заявки 340 семей. На данный момент в восьми регионах Российской Федерации живут и учатся более тысячи белгородских детей.

Губернатор отметил, что ребята учатся очно, а самое главное — находятся в безопасных местах. Эту работу глава региона пообещал продолжать.

В то же время родители в Белгороде и Шебекинском округе не подали заявок на вывоз детей в другие регионы. Их квоты перераспределят по другим муниципалитетам.

Ранее в 95 школах Белгорода и Белгородского района развели потоки школьников, чтобы обеспечить безопасность их и тех, кто приходит забирать их домой.

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#Евгений Грицков#Общество#Вячеслав Гладков#Очное обучение#Вывоз детей в другие регионы
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