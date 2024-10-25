На обучение белгородских детей в других регионах поступило 340 заявок

Posted 25 октября, 06:35
Published 25 октября, 06:35
Modified 25 октября, 07:59
Updated 25 октября, 07:59
На обучение своих детей в других регионах во второй четверти подали заявки 340 семей. На данный момент в восьми регионах Российской Федерации живут и учатся более тысячи белгородских детей.
Губернатор отметил, что ребята учатся очно, а самое главное — находятся в безопасных местах. Эту работу глава региона пообещал продолжать.
В то же время родители в Белгороде и Шебекинском округе не подали заявок на вывоз детей в другие регионы. Их квоты перераспределят по другим муниципалитетам.
Ранее в 95 школах Белгорода и Белгородского района развели потоки школьников, чтобы обеспечить безопасность их и тех, кто приходит забирать их домой.