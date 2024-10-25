Может ли мужчина уйти в декрет?

Отцу разрешается взять отпуск по уходу за ребёнком с момента окончания больничного листа по беременности и родам, который обычно выдается матери на 140 дней. Продолжительность отпуска по уходу за ребёнком составляет три года, но папа может выйти на работу раньше, если посчитает нужным. Если мать не была официально трудоустроена до рождения детей, отец может воспользоваться своим правом на декретный отпуск сразу после его появления на свет.