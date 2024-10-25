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Posted 25 октября, 16:10

Published 25 октября, 16:10

Modified 25 октября, 16:12

Updated 25 октября, 16:12

Может ли мужчина уйти в декрет?

Может ли мужчина уйти в декрет?

25 октября 2024, 16:10
Фото: Kandinsky
Сюжет
Дети
Российское законодательство, в частности Трудовой кодекс РФ, гарантирует право на отпуск по уходу за ребёнком не только матери, но и отцу, а также другим близким родственникам, если это необходимо.

Когда папа может уйти в декрет?

Отцу разрешается взять отпуск по уходу за ребёнком с момента окончания больничного листа по беременности и родам, который обычно выдается матери на 140 дней. Продолжительность отпуска по уходу за ребёнком составляет три года, но папа может выйти на работу раньше, если посчитает нужным. Если мать не была официально трудоустроена до рождения детей, отец может воспользоваться своим правом на декретный отпуск сразу после его появления на свет.

Если родилась двойня, родители могут разделить декретный отпуск между собой. Например, мама может взять его на одного ребёнка, а отец — на другого. Закон позволяет им менять друг друга, чтобы каждый из родителей поочередно ухаживал за детьми.

Фото: 1MI

Как оформить декретный отпуск мужчине?

Оформление декрета для отца почти не отличается от процедуры для матери. Чтобы оформить отпуск по уходу за ребёнком, отец должен предоставить следующие документы:

  1. Заявление на предоставление отпуска по уходу за ребёнком. Оно должно быть подано работодателю не менее чем за семь недель до предполагаемой даты ухода в декрет. Обязательно нужно указать полное наименование компании, личные данные, должность и период отпуска.

  2. Свидетельство о рождении ребёнка — оригинал и копия, заверенные у нотариуса.

  3. Заявление на получение пособия по уходу за ребёнком. Пишется в свободной форме.

  4. Справка о заработке с предыдущего места работы, если отец менял место трудоустройства. Этот документ поможет бухгалтерии компании правильно рассчитать размер пособия.

После подачи документов работодатель обязан в течение 10 дней издать два приказа: на отпуск и начисление пособия. Передача документов возможна как лично, так и заказным письмом.

Сколько мужчина будет получать в декретном отпуске?

Законодательство РФ предусматривает, что отец, ухаживающий за ребёнком, вправе получать ежемесячное пособие до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка. На 2024 год установлены минимальная и максимальная суммы выплаты: от 9227,24 руб. до 49 123,12 руб.

Кроме того, отец может выбрать место оформления пособия, если работает по совместительству. При этом ему предоставляется право работать неполный рабочий день или трудиться удаленно. В этом случае он будет получать зарплату пропорционально отработанному времени.

Когда отцу выгоднее взять декрет?

Для отца может быть выгоднее взять декретный отпуск в следующих ситуациях:

  • Более высокий доход у матери. Если заработок отца ниже, а доход матери обеспечивает семью, отец может уйти в декрет, чтобы не потерять в финансовом плане.

  • Есть риск увольнения или снижения зарплаты. Лучше сохранить 40% среднего дохода отца, чем лишиться вовсе. В случае, если отец сможет найти подходящую работу в период декрета, он может передать отпуск матери, чтобы продолжить рабочую деятельность.

  • Работа матери требует частых командировок или невозможна в удаленном формате. Это даст отцу возможность провести больше времени с ребёнком, пока мать занимается профессиональной деятельностью.

  • Если женщина работает менее полугода. В таком случае пособие матери рассчитывается исходя из МРОТ (минимального размера оплаты труда). Если доход у обоих родителей примерно одинаковый, но отец имеет более длительный стаж, то его декретный отпуск принесёт семье больший доход.

  • Желание провести больше времени с ребёнком. В современных условиях некоторые отцы хотят лично участвовать в уходе и воспитании детей с младенчества, а декретный отпуск — отличный способ реализовать это желание.

  • Мать не работает вовсе, а отец готов совмещать отпуск с подработкой. В случае, если мужчина берет декретный отпуск, он может дополнительно работать на неполную ставку, совмещая таким образом ежемесячное пособие (40% среднего дохода) и дополнительный заработок, что увеличит общий бюджет семьи.

Что делать, если работодатель отказывается предоставить отпуск по уходу за ребёнком?

Согласно Трудовому кодексу РФ, право на отпуск по уходу за ребёнком является законным и не может быть ограничено работодателем. Однако в случае с мужчинами-военнослужащими данное правило не действует. Исключение существует лишь в случае смерти матери при родах — тогда отец может получить отпуск сроком до трёх месяцев.

Таким образом, современное российское законодательство предоставляет отцу полное право брать декретный отпуск на тех же основаниях, что и матери. Это не только облегчает распределение обязанностей в семье, но и позволяет более гибко планировать карьеру и доход.

Источник: kontur.ru

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