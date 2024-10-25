Катастрофа? Долг «Теплоэнерго» в Старом Осколе за газ растёт к полумиллиарду

Как отметил замгубернатора Сергей Довгалюк, всё дело в том, что оборудование больших мощностей, при этом коэффициент полезного действия маленький. Соответственно, энергопотребление огромное, а сегодняшний тариф, который на протяжении трёх лет не увеличивался, низкий. В итоге предприятие терпит убытки.