Катастрофа? Долг «Теплоэнерго» в Старом Осколе за газ растёт к полумиллиарду

Posted 25 октября, 14:19
Published 25 октября, 14:19
Modified 25 октября, 14:21
Updated 25 октября, 14:21
Во время заседания облдумы стало известно о проблемах, которые возникли у теплоэнергоорганизации в Старом Осколе. У компании образовалась большая задолженность перед газоснабжающей организацией — более 200 млн рублей.
Как отметил замгубернатора Сергей Довгалюк, всё дело в том, что оборудование больших мощностей, при этом коэффициент полезного действия маленький. Соответственно, энергопотребление огромное, а сегодняшний тариф, который на протяжении трёх лет не увеличивался, низкий. В итоге предприятие терпит убытки.
Когда отопительный сезон начинается, за счёт подачи тепла предприятие в целом покрывало расходы и как-то выживало. Но задолженность за газ растёт. Прогнозно на конец года она достигнет 480 млн рублей.
Сергей Довгалюк
Чиновник отметил, что предварительно на следующей неделе состоится совещание при губернаторе о мерах поддержки организации.
В противном случае предприятие ждёт банкротство. Занимаемся этим вопросом. Не скажу, что есть решение. Пока, к сожалению, его нет. «Теплоэнерго» подняло тарифы на 15,6% — это максимум, который можно было предпринять. Но этого всё равно не хватает. С учётом того, что основные ресурсоснабжающие компании поднимают тарифы независимо от нас, то догнать их, наверное, не получится. С учётом прогнозного роста на следующий год ситуация будет катастрофическая.
Сергей Довгалюк