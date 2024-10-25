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Posted 25 октября, 14:19

Published 25 октября, 14:19

Modified 25 октября, 14:21

Updated 25 октября, 14:21

Старооскольское «Теплоэнерго» к концу года будет должно за газ 480 млн рублей

Катастрофа? Долг «Теплоэнерго» в Старом Осколе за газ растёт к полумиллиарду

25 октября 2024, 14:19
Фото: 1MI

Старооскольское «Теплоэнерго» к концу года будет должно за газ 480 млн рублей

Данный вопрос обсудили в ходе заседания облдумы. О причинах возникновения долга и решении проблемы рассказал замгубернатора области Сергей Довгалюк.

Во время заседания облдумы стало известно о проблемах, которые возникли у теплоэнергоорганизации в Старом Осколе. У компании образовалась большая задолженность перед газоснабжающей организацией — более 200 млн рублей.

Как отметил замгубернатора Сергей Довгалюк, всё дело в том, что оборудование больших мощностей, при этом коэффициент полезного действия маленький. Соответственно, энергопотребление огромное, а сегодняшний тариф, который на протяжении трёх лет не увеличивался, низкий. В итоге предприятие терпит убытки.

Когда отопительный сезон начинается, за счёт подачи тепла предприятие в целом покрывало расходы и как-то выживало. Но задолженность за газ растёт. Прогнозно на конец года она достигнет 480 млн рублей.
Сергей Довгалюк

Чиновник отметил, что предварительно на следующей неделе состоится совещание при губернаторе о мерах поддержки организации.

В противном случае предприятие ждёт банкротство. Занимаемся этим вопросом. Не скажу, что есть решение. Пока, к сожалению, его нет. «Теплоэнерго» подняло тарифы на 15,6% — это максимум, который можно было предпринять. Но этого всё равно не хватает. С учётом того, что основные ресурсоснабжающие компании поднимают тарифы независимо от нас, то догнать их, наверное, не получится. С учётом прогнозного роста на следующий год ситуация будет катастрофическая.
Сергей Довгалюк
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