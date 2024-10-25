Эта тыквенная запеканка точно станет вашей любимой

Первым шагом необходимо очистить тыкву от кожуры и семечек, а затем нарезать небольшими кубиками. Отвариваем тыкву в небольшом количестве воды или готовим на пару до мягкости (обычно это занимает 10-15 минут). Как только тыква будет готова, измельчаем её в пюре с помощью блендера или обычной толкушки.