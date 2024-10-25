Эта тыквенная запеканка точно станет вашей любимой

Posted 25 октября, 09:07
Published 25 октября, 09:07
Modified 25 октября, 09:09
Updated 25 октября, 09:09
— 500 г очищенной тыквы
— 150 г творога (5-9%)
— 100 г манной крупы
— 2 яйца
— 50 г сахара (можно добавить больше или меньше по вкусу)
— 100 мл молока
— 50 г сливочного масла
— 1 ч. л. ванильного сахара
— Щепотка соли
— Щепотка корицы (по желанию)
— Сметана или сгущённое молоко для подачи
1. Подготовка тыквы
Первым шагом необходимо очистить тыкву от кожуры и семечек, а затем нарезать небольшими кубиками. Отвариваем тыкву в небольшом количестве воды или готовим на пару до мягкости (обычно это занимает 10-15 минут). Как только тыква будет готова, измельчаем её в пюре с помощью блендера или обычной толкушки.
2. Творожно-тыквенная основа
В отдельной миске соединяем творог, сахар, яйца и ванильный сахар. Взбиваем смесь миксером или венчиком до однородного состояния. Затем добавляем тыквенное пюре, манную крупу, молоко и растопленное сливочное масло. По желанию можно добавить щепотку корицы для более теплого и пряного аромата. Важно, чтобы тесто получилось гладким и нежным.
3. Даем настояться
Манная крупа должна немного разбухнуть, чтобы запеканка получилась воздушной. Для этого оставляем тесто на 15-20 минут. За это время манка впитает влагу и придаст блюду легкость.
4. Выпекание
Разогреваем духовку до 180°C. Форму для запеканки смазываем сливочным маслом и выливаем в неё подготовленную массу. Разравниваем поверхность ложкой, чтобы запеканка равномерно пропеклась. Выпекаем в разогретой духовке около 40-45 минут, пока верх не станет румяным и золотистым.
5. Подача
Перед нарезкой дайте запеканке немного остыть — так она будет держать форму лучше. Подаем её со сметаной, сгущённым молоком или мёдом. Это отличный выбор как для завтрака, так и для уютного семейного ужина.
Возмодные вариации:
— Для разнообразия вкусов можете добавить в тесто изюм, орехи или сухофрукты.
— Если хотите снизить калорийность, замените сахар мёдом или другим натуральным подсластителем, а вместо обычного творога используйте обезжиренный.
— Чтобы запеканка была ещё полезнее, половину манки можно заменить овсяными хлопьями.
Источник: russianfood.com