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Posted 25 октября, 09:07

Published 25 октября, 09:07

Modified 25 октября, 09:09

Updated 25 октября, 09:09

Эта тыквенная запеканка точно станет вашей любимой

Эта тыквенная запеканка точно станет вашей любимой

25 октября 2024, 09:07
Фото: Kandinsky
Тыквенная запеканка — это не только вкусно, но и очень полезно. Тыква богата витаминами и микроэлементами, а в сочетании с творогом получается сытное и питательное блюдо. Это отличный способ включить больше овощей в рацион.

Ингредиенты:

— 500 г очищенной тыквы

— 150 г творога (5-9%)

— 100 г манной крупы

— 2 яйца

— 50 г сахара (можно добавить больше или меньше по вкусу)

— 100 мл молока

— 50 г сливочного масла

— 1 ч. л. ванильного сахара

— Щепотка соли

— Щепотка корицы (по желанию)

— Сметана или сгущённое молоко для подачи

Фото: Изображение Midjourney

Как приготовить:

1. Подготовка тыквы

Первым шагом необходимо очистить тыкву от кожуры и семечек, а затем нарезать небольшими кубиками. Отвариваем тыкву в небольшом количестве воды или готовим на пару до мягкости (обычно это занимает 10-15 минут). Как только тыква будет готова, измельчаем её в пюре с помощью блендера или обычной толкушки.

2. Творожно-тыквенная основа

В отдельной миске соединяем творог, сахар, яйца и ванильный сахар. Взбиваем смесь миксером или венчиком до однородного состояния. Затем добавляем тыквенное пюре, манную крупу, молоко и растопленное сливочное масло. По желанию можно добавить щепотку корицы для более теплого и пряного аромата. Важно, чтобы тесто получилось гладким и нежным.

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3. Даем настояться

Манная крупа должна немного разбухнуть, чтобы запеканка получилась воздушной. Для этого оставляем тесто на 15-20 минут. За это время манка впитает влагу и придаст блюду легкость.

4. Выпекание

Разогреваем духовку до 180°C. Форму для запеканки смазываем сливочным маслом и выливаем в неё подготовленную массу. Разравниваем поверхность ложкой, чтобы запеканка равномерно пропеклась. Выпекаем в разогретой духовке около 40-45 минут, пока верх не станет румяным и золотистым.

5. Подача

Перед нарезкой дайте запеканке немного остыть — так она будет держать форму лучше. Подаем её со сметаной, сгущённым молоком или мёдом. Это отличный выбор как для завтрака, так и для уютного семейного ужина.

Возмодные вариации:

— Для разнообразия вкусов можете добавить в тесто изюм, орехи или сухофрукты.

— Если хотите снизить калорийность, замените сахар мёдом или другим натуральным подсластителем, а вместо обычного творога используйте обезжиренный.

— Чтобы запеканка была ещё полезнее, половину манки можно заменить овсяными хлопьями.


Источник: russianfood.com

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