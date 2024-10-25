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Posted 25 октября, 13:27

Published 25 октября, 13:27

Modified 25 октября, 13:29

Updated 25 октября, 13:29

Директора белоблводоканала признали виновным в загрязнении сельхозучастка

Директора белоблводоканала признали виновным в загрязнении сельхозучастка

25 октября 2024, 13:27
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
В районе посёлка Разумное Белгородской области произошло загрязнение сельскохозяйственных угодий канализационными стоками. Стоки вытекали из колодца, который находился в системе локальных очистных сооружений, рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Выяснилось, что эти сооружения находились в аренде у ГУП «Белоблводоканал». Директор филиала «Белгородский» А. В. Беспалов не предпринял никаких действий для устранения аварии на сетях.

Он считал, что за поддержание этих очистных сооружений в рабочем состоянии должен отвечать арендодатель — ГУП «Белгородский фонд поддержки ИЖС».

В отношении руководителя было возбуждено административное дело за невыполнение обязанностей по восстановлению земель, улучшению их качества и охране почв (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Беспалов попытался оспорить решение, но Белгородский районный суд подтвердил правомерность действий Управления Россельхознадзора и оставил наказание в силе.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Россельхознадзор#Суд#Разумное#Водоканал#Загрязнение#Почва#Канализационные стоки
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