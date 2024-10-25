Директора белоблводоканала признали виновным в загрязнении сельхозучастка

Posted 25 октября, 13:27
Published 25 октября, 13:27
Modified 25 октября, 13:29
Updated 25 октября, 13:29
Выяснилось, что эти сооружения находились в аренде у ГУП «Белоблводоканал». Директор филиала «Белгородский» А. В. Беспалов не предпринял никаких действий для устранения аварии на сетях.
Он считал, что за поддержание этих очистных сооружений в рабочем состоянии должен отвечать арендодатель — ГУП «Белгородский фонд поддержки ИЖС».
В отношении руководителя было возбуждено административное дело за невыполнение обязанностей по восстановлению земель, улучшению их качества и охране почв (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).
Беспалов попытался оспорить решение, но Белгородский районный суд подтвердил правомерность действий Управления Россельхознадзора и оставил наказание в силе.