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Posted 25 октября, 12:52

Published 25 октября, 12:52

Modified 25 октября, 12:54

Updated 25 октября, 12:54

Более трети городов и районов Белгородской области нуждаются в спецтехнике

Более трети городов и районов Белгородской области нуждаются в спецтехнике

25 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
Всего в регионе насчитывается 1120 единиц спецтехники. В некоторых районах её не хватает. Подробнее рассказал замгубернатора области Сергей Довгалюк.

По словам чиновника, для качественного содержания территорий необходимо достаточное количество коммунальной техники. Всего на сегодня насчитывается 1120 единиц спецтехники. Это тракторы, самосвалы, техника для уборки тротуаров и т. д.

В муниципальных бюджетных учреждениях сформировано 906 единиц, в УК — 35 единиц, привлекаемая техника — 279 единиц.

Дополнительная потребность в спецтехнике наблюдается в Белгороде, Губкинском, Старооскольском, Алексеевском, Новооскольском округах, Чернянском, Прохоровском, Корочанском районах. Там необходимы машины для посыпки и расчистки.

Поэтому сейчас прорабатывается вопрос от том, чтобы эти муниципалитеты заключили контракты со сторонними организациями.

В данный момент проводится анализ и расчёт средств, которые дополнительно необходимы. Не думаю, что будут проблемы. Муниципалитеты просто дополнительно заключат контракты с организациями.
Сергей Довгалюк

Напомним, в Белгородскую область поступили новые мусоровозы. Всего в районы и округа отправят 73 единицы транспорта. Это мусоровозы с боковой и задней загрузкой, ломовозы, самосвалы, бункеровозы.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Транспорт#Спецтехника#Муниципалитеты#Контракты#Белгород#Коммунальная техника#Мусоровозы
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