Более трети городов и районов Белгородской области нуждаются в спецтехнике

Posted 25 октября, 12:52
Published 25 октября, 12:52
Modified 25 октября, 12:54
Updated 25 октября, 12:54
По словам чиновника, для качественного содержания территорий необходимо достаточное количество коммунальной техники. Всего на сегодня насчитывается 1120 единиц спецтехники. Это тракторы, самосвалы, техника для уборки тротуаров и т. д.
В муниципальных бюджетных учреждениях сформировано 906 единиц, в УК — 35 единиц, привлекаемая техника — 279 единиц.
Дополнительная потребность в спецтехнике наблюдается в Белгороде, Губкинском, Старооскольском, Алексеевском, Новооскольском округах, Чернянском, Прохоровском, Корочанском районах. Там необходимы машины для посыпки и расчистки.
Поэтому сейчас прорабатывается вопрос от том, чтобы эти муниципалитеты заключили контракты со сторонними организациями.
В данный момент проводится анализ и расчёт средств, которые дополнительно необходимы. Не думаю, что будут проблемы. Муниципалитеты просто дополнительно заключат контракты с организациями.
Сергей Довгалюк
Напомним, в Белгородскую область поступили новые мусоровозы. Всего в районы и округа отправят 73 единицы транспорта. Это мусоровозы с боковой и задней загрузкой, ломовозы, самосвалы, бункеровозы.