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Posted 25 октября, 13:01

Published 25 октября, 13:01

Modified 25 октября, 13:03

Updated 25 октября, 13:03

Автобусный маршрут №27 в Воронеже остался без белгородского перевозчика

Белгородский перевозчик, которому «помогли» в Воронеже, прекращает свою работу

25 октября 2024, 13:01
Фото: 1MI

Автобусный маршрут №27 в Воронеже остался без белгородского перевозчика

Белгородский перевозчик ООО «ГПП» прекращает работу на маршруте №27 в Воронеже. С 1 ноября маршрут переходит в необслуживаемые на неопределенное время. Эту информацию подтвердили в городской мэрии изданию «Время Воронежа».

Зарегистрирован перевозчик в Шебекино. На воронежский рынок он пришёл, потому что из-за обстрелов и уменьшения количества пассажиров на рейсах столкнулся с простоем, рассказал экс-руководитель управления транспорта Максим Захаров. Тогда иногородние коллеги решили помочь белгородским вернуться к работе.

По какой причине ушёл ООО «ГПП», не уточняется. Известно, что перевозчик расторг договор по своей инициативе. Но в администрации заявили, что уже ищут ему замену. Когда она появится — данных нет.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Воронеж#Шебекино#Транспорт#Маршрут#Перевозчик
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