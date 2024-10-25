Белгородский перевозчик, которому «помогли» в Воронеже, прекращает свою работу

Posted 25 октября, 13:01
Published 25 октября, 13:01
Modified 25 октября, 13:03
Updated 25 октября, 13:03
Зарегистрирован перевозчик в Шебекино. На воронежский рынок он пришёл, потому что из-за обстрелов и уменьшения количества пассажиров на рейсах столкнулся с простоем, рассказал экс-руководитель управления транспорта Максим Захаров. Тогда иногородние коллеги решили помочь белгородским вернуться к работе.
По какой причине ушёл ООО «ГПП», не уточняется. Известно, что перевозчик расторг договор по своей инициативе. Но в администрации заявили, что уже ищут ему замену. Когда она появится — данных нет.