Белгородец хранил у себя дома две ручные осколочные гранаты

Сюжет ФСБ

Чего только не находили у белгородцев дома за последнее время: автоматы, винтовки, патроны, порох. И гранаты. В данном случае даже две. Обе — пригодны к использованию. Подробности «находки» рассказали в региональном управлении ФСБ.