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Posted 25 октября, 13:55

Published 25 октября, 13:55

Modified 25 октября, 13:57

Updated 25 октября, 13:57

Белгородец хранил у себя дома две ручные осколочные гранаты

Белгородец хранил у себя дома две ручные осколочные гранаты

25 октября 2024, 13:55
Фото: ФСБ по Белгородской области
Сюжет
ФСБ
Чего только не находили у белгородцев дома за последнее время: автоматы, винтовки, патроны, порох. И гранаты. В данном случае даже две. Обе — пригодны к использованию. Подробности «находки» рассказали в региональном управлении ФСБ.

В Белгородской области в Яковлевском городском округе задержали местного жителя, который незаконно хранил у себя дома две ручные осколочные гранаты РГО и РГН.

Во время проверки сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина купил их и держал в сарае. Эксперты подтвердили, что гранаты были рабочие.

Районный суд признал белгородца виновным за приобретение и хранение взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). Следующие три года он проведёт в тюрьме, приговор уже вступил в силу.

Фото: ФСБ по Белгородской области
Сотрудники ФСБ нашли дома у уроженца Украины автомат и гранату
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#ФСБ#Граната#Яковлевский горокруг
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