Белгородец хранил у себя дома две ручные осколочные гранаты

Posted 25 октября, 13:55
Published 25 октября, 13:55
Modified 25 октября, 13:57
Updated 25 октября, 13:57
В Белгородской области в Яковлевском городском округе задержали местного жителя, который незаконно хранил у себя дома две ручные осколочные гранаты РГО и РГН.
Во время проверки сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина купил их и держал в сарае. Эксперты подтвердили, что гранаты были рабочие.
Районный суд признал белгородца виновным за приобретение и хранение взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). Следующие три года он проведёт в тюрьме, приговор уже вступил в силу.