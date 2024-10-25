Бал для пожилой молодёжи: репортаж с осеннего концерта группы «Дайте танк (!)»

За 40 минут до концерта мы подошли к месту проведения — очередь была довольно большая, но мы решили не стоять в ней, а зайти в кофейню за кофе, чтобы не мерзнуть в толпе. Минут пять мы провели там в ожидании заказа — вышли на улицу, а очередь не сократилась. Правда, после оглядки стало понятно: за пять минут отсутствия на улице очередь увеличилась на половину тех людей, что стояли на месте. Просто "хвостик" перестал помещаться в три колонны перед концертным залом и новоприбывшие стали занимать место на тротуаре через дорогу.