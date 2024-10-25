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Posted 25 октября, 11:53

Published 25 октября, 11:53

Modified 25 октября, 11:55

Updated 25 октября, 11:55

Бал для пожилой молодёжи: репортаж с осеннего концерта группы «Дайте танк (!)»

Бал для пожилой молодёжи: репортаж с осеннего концерта группы «Дайте танк (!)»

25 октября 2024, 11:53
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Сюжет
Эксклюзив
В Москве прошёл «XI осенний бал пожилой молодёжи» — ежегодные концерты группы «Дайте танк (!)». Журналистка Бел.Ру побывала на выступлении, а теперь готова поделиться впечатлениями.

«Дайте танк (!)» — это, пожалуй, лучшие поэты современного времени в российской музыкальной индустрии. В их текстах раскрывают темы социализации в обществе, непонимания, отношения, творчества. Славятся исполнители, конечно, не только как стихотворцы, но и как прекрасные музыканты. В мелодиях сочетают барабаны, электрогитары, бас-гитары и трубу, а иногда и добавляют больше электронного звучания.

Тема бала в этот раз — спорт, это неофициальный дресс-код мероприятия. Вас не оставят за дверью из-за отсутствия штанов «Адидас», но со сцены вас похвалят, если тема будет отражена в образе. На сцене группа была в спортивных костюмах.

Концерты проходили в VK Stadium, который вмещает больше 8200 человек. Оба дня мероприятия были "солд-аут".

Фото: bel.ru

За 40 минут до концерта мы подошли к месту проведения — очередь была довольно большая, но мы решили не стоять в ней, а зайти в кофейню за кофе, чтобы не мерзнуть в толпе. Минут пять мы провели там в ожидании заказа — вышли на улицу, а очередь не сократилась. Правда, после оглядки стало понятно: за пять минут отсутствия на улице очередь увеличилась на половину тех людей, что стояли на месте. Просто "хвостик" перестал помещаться в три колонны перед концертным залом и новоприбывшие стали занимать место на тротуаре через дорогу.

Как в большинстве случаев и бывает на массовых мероприятиях, напротив входной группы стояло несколько полицейских машин, включая «мини-автозак». Задерживали ли кого-нибудь из посетителей, нам неизвестно.

В текстах группы редко встречаются нецензурные выражения, возрастное ограничение на мероприятие обозначили как 16+. Для забывчивых — охранники пропускали не только по оригиналу паспорта, но и по «Госуслугам», где сохранён документ. Несмотря на такую лояльность фейс-контроля, мы встретили девушку, которой, по её словам, 18 лет, но ни паспорта, ни «Госуслуг» у неё нет. На портале «Мос.Ру» паспорт подтвердить не удалось, несмотря на то, что посетительнице помогали отыскать документ больше пяти человек.

Фото: bel.ru

На отказ охранникам всем с такой проблемой у молодёжи то наворачивались слёзы, то были вопросы к тому, почему деньги за билет им не вернут. 15-летней девушке, что пришла на концерт, охранник на вопрос, что ей теперь делать, сказал: «Приходить в декабре, когда будет 16».

Кроме металлодетекторов, на входе общупывали тело каждого зашедшего. При этом девушек осматривали только мужчины. Женщин, которые по идее должны осматривать женщин, в фейс-контроле нет. На входе забирают цифровые фотоаппараты. Как журналистка Бел.Ру выяснила на площадке у фотографа, организаторам выгодно, когда сделать хорошие фото у посетителей не получится, а если сделать это захочется, то подбегут сразу местные с «зеркалками» и вспышками.

За несколько кадров такие попросят 1500 рублей. Выйдет их штук десять, а удачный — может и не получиться. Толком рассмотреть фото не успеть из-за того, что фотограф подгоняет. Одну из тех, что вы выберете, распечатают «в подарок».

Фото: bel.ru

На концерте встречаются слушатели на костылях и с тростью. В случае любимого исполнителя неважно, в каком ты состоянии. Главное — послушать.

Выступление должно было начаться в 20:00, но из-за слишком большого количества людей старт задержался на 50 минут. В это время толпа в зале развлекала себя как могла. Кто-то играл в игры на телефоне и показывал экран людям, вытянув гаджет над головой, кто-то проходил уроки английского. Некоторые поднимали телефоны с надписями, изменяли названия группы. Так появились: «Дайте бюджет в вузе (!)», «Дайте мозг (!)» и тому подобное в не самых цензурных интерпретациях.

Начался концерт с 12-минутного анимационного мюзикла «Слова-паразиты», который с 2016 года по 2021 год создавался командой независимых художников. Это рассказ о зверях, которые придумали свой алфавит и научились говорить. Кроме арий автора, три части посвящены лирическим героям: зайцу, змею и лосю, которые воспроизводят пороки человеческого общения. Кончается мюзикл ставшей в узких кругах крылатой фразой «Авторы высказались, теперь они пусты». Не избежало произведение и отсылок к религии. В эпилоге несколько раз повторяется строчка «В начале было слово. И в конце будет слово». Частично это первая строка Евангелия от Иоанна.

Во время исполнения мюзикла весь зал подпевал строчки, но активнее всего на припевах, конечно.

Фото: bel.ru

После вступления группа сыграла свои главные хиты: «Утро», «Люди», «Обиды», «Мы», «Маленький» и другие. Мой товарищ, который не является ярым любителем этой группы, подпевал практически половину репертуара, хотя предполагал, что не узнает и пяти композиций. Журналистка Бел.Ру, в свою очередь, не узнала только одну.

Это было моё первое посещение концерта «Дайте танк (!)». Да и в целом первый концерт горячо любимой группы. Конечно, чувство, когда каждый звук отдаётся в груди и расплывается по всему телу — невероятное чувство, которое сложно описать словами. Игра на инструментах вживую, так, как она была задумана изначально, а не отредактированная в записи, - и воспринимается по-другому.

То же самое можно сказать и про исполнителя. Голос звучит по-другому, поэтому и музыка в целом воспринимается по-новому. Позволяет заново «влюбиться» в определённые композиции, прозвучавшие вживую интереснее.

Выступление небольшое, всего чуть больше полутора часов.

Фото: bel.ru

После концерта мы с товарищем сели в поезд метро, чтобы уехать домой. В соседнем вагоне ехали двое подруг в шарфах-мерче группы, которые тоже с концерта, они помахали нам, мы — в ответ, хотя на выступлении не пересекались и не знакомились с ними. На ближайшей станции мы перешли к ним в вагон.

Оказалось, они из Волгограда и приехали специально на концерт, но, закупившись песенниками, шарфами, шопперами и другим, что продавали на концерте, остались с телефонами без зарядки. Они поделились, что уже давно планировали такую поездку, но удалось побывать только в этом году.

Куда им ехать, они не знают, даже улицу назвать не могут. Спустя станцию они вышли, но добрались ли они до отеля — неизвестно.

Фото: bel.ru
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