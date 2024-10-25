Бал для пожилой молодёжи: репортаж с осеннего концерта группы «Дайте танк (!)»

Posted 25 октября, 11:53
Published 25 октября, 11:53
Modified 25 октября, 11:55
Updated 25 октября, 11:55
«Дайте танк (!)» — это, пожалуй, лучшие поэты современного времени в российской музыкальной индустрии. В их текстах раскрывают темы социализации в обществе, непонимания, отношения, творчества. Славятся исполнители, конечно, не только как стихотворцы, но и как прекрасные музыканты. В мелодиях сочетают барабаны, электрогитары, бас-гитары и трубу, а иногда и добавляют больше электронного звучания.
Тема бала в этот раз — спорт, это неофициальный дресс-код мероприятия. Вас не оставят за дверью из-за отсутствия штанов «Адидас», но со сцены вас похвалят, если тема будет отражена в образе. На сцене группа была в спортивных костюмах.
Концерты проходили в VK Stadium, который вмещает больше 8200 человек. Оба дня мероприятия были "солд-аут".
За 40 минут до концерта мы подошли к месту проведения — очередь была довольно большая, но мы решили не стоять в ней, а зайти в кофейню за кофе, чтобы не мерзнуть в толпе. Минут пять мы провели там в ожидании заказа — вышли на улицу, а очередь не сократилась. Правда, после оглядки стало понятно: за пять минут отсутствия на улице очередь увеличилась на половину тех людей, что стояли на месте. Просто "хвостик" перестал помещаться в три колонны перед концертным залом и новоприбывшие стали занимать место на тротуаре через дорогу.
Как в большинстве случаев и бывает на массовых мероприятиях, напротив входной группы стояло несколько полицейских машин, включая «мини-автозак». Задерживали ли кого-нибудь из посетителей, нам неизвестно.
В текстах группы редко встречаются нецензурные выражения, возрастное ограничение на мероприятие обозначили как 16+. Для забывчивых — охранники пропускали не только по оригиналу паспорта, но и по «Госуслугам», где сохранён документ. Несмотря на такую лояльность фейс-контроля, мы встретили девушку, которой, по её словам, 18 лет, но ни паспорта, ни «Госуслуг» у неё нет. На портале «Мос.Ру» паспорт подтвердить не удалось, несмотря на то, что посетительнице помогали отыскать документ больше пяти человек.
На отказ охранникам всем с такой проблемой у молодёжи то наворачивались слёзы, то были вопросы к тому, почему деньги за билет им не вернут. 15-летней девушке, что пришла на концерт, охранник на вопрос, что ей теперь делать, сказал: «Приходить в декабре, когда будет 16».
Кроме металлодетекторов, на входе общупывали тело каждого зашедшего. При этом девушек осматривали только мужчины. Женщин, которые по идее должны осматривать женщин, в фейс-контроле нет. На входе забирают цифровые фотоаппараты. Как журналистка Бел.Ру выяснила на площадке у фотографа, организаторам выгодно, когда сделать хорошие фото у посетителей не получится, а если сделать это захочется, то подбегут сразу местные с «зеркалками» и вспышками.
За несколько кадров такие попросят 1500 рублей. Выйдет их штук десять, а удачный — может и не получиться. Толком рассмотреть фото не успеть из-за того, что фотограф подгоняет. Одну из тех, что вы выберете, распечатают «в подарок».
На концерте встречаются слушатели на костылях и с тростью. В случае любимого исполнителя неважно, в каком ты состоянии. Главное — послушать.
Выступление должно было начаться в 20:00, но из-за слишком большого количества людей старт задержался на 50 минут. В это время толпа в зале развлекала себя как могла. Кто-то играл в игры на телефоне и показывал экран людям, вытянув гаджет над головой, кто-то проходил уроки английского. Некоторые поднимали телефоны с надписями, изменяли названия группы. Так появились: «Дайте бюджет в вузе (!)», «Дайте мозг (!)» и тому подобное в не самых цензурных интерпретациях.
Начался концерт с 12-минутного анимационного мюзикла «Слова-паразиты», который с 2016 года по 2021 год создавался командой независимых художников. Это рассказ о зверях, которые придумали свой алфавит и научились говорить. Кроме арий автора, три части посвящены лирическим героям: зайцу, змею и лосю, которые воспроизводят пороки человеческого общения. Кончается мюзикл ставшей в узких кругах крылатой фразой «Авторы высказались, теперь они пусты». Не избежало произведение и отсылок к религии. В эпилоге несколько раз повторяется строчка «В начале было слово. И в конце будет слово». Частично это первая строка Евангелия от Иоанна.
Во время исполнения мюзикла весь зал подпевал строчки, но активнее всего на припевах, конечно.
После вступления группа сыграла свои главные хиты: «Утро», «Люди», «Обиды», «Мы», «Маленький» и другие. Мой товарищ, который не является ярым любителем этой группы, подпевал практически половину репертуара, хотя предполагал, что не узнает и пяти композиций. Журналистка Бел.Ру, в свою очередь, не узнала только одну.
Это было моё первое посещение концерта «Дайте танк (!)». Да и в целом первый концерт горячо любимой группы. Конечно, чувство, когда каждый звук отдаётся в груди и расплывается по всему телу — невероятное чувство, которое сложно описать словами. Игра на инструментах вживую, так, как она была задумана изначально, а не отредактированная в записи, - и воспринимается по-другому.
То же самое можно сказать и про исполнителя. Голос звучит по-другому, поэтому и музыка в целом воспринимается по-новому. Позволяет заново «влюбиться» в определённые композиции, прозвучавшие вживую интереснее.
Выступление небольшое, всего чуть больше полутора часов.
После концерта мы с товарищем сели в поезд метро, чтобы уехать домой. В соседнем вагоне ехали двое подруг в шарфах-мерче группы, которые тоже с концерта, они помахали нам, мы — в ответ, хотя на выступлении не пересекались и не знакомились с ними. На ближайшей станции мы перешли к ним в вагон.
Оказалось, они из Волгограда и приехали специально на концерт, но, закупившись песенниками, шарфами, шопперами и другим, что продавали на концерте, остались с телефонами без зарядки. Они поделились, что уже давно планировали такую поездку, но удалось побывать только в этом году.
Куда им ехать, они не знают, даже улицу назвать не могут. Спустя станцию они вышли, но добрались ли они до отеля — неизвестно.