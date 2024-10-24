«Женщины подают пример мужчинам»: Гладков ответил, могут ли женщины вступить в «Барс»

Posted 24 октября, 07:34
Published 24 октября, 07:34
Modified 24 октября, 07:36
Updated 24 октября, 07:36
Чиновник ответил, если говорить о порядке вступления в добровольческий отряд, «никакой элиты нет», там все равны.
Гладков ознакомился с ситуацией обратившейся, поговорил с военным комиссаром и считает, что к жительнице отнеслись слишком жёстко.
Участники батальон «Барс-Белгород» не находятся в зоне СВО, они работают в приграничье Белгородской области, где женщины тоже могут оказать посильную помощь.
«Если здоровье позволяет, есть желание, стремление, нужно брать. И женщины зачастую, как и всегда показывает практика, дают пример мужчинам многократно», — сказал губернатор.