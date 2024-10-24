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Posted 24 октября, 07:34

Published 24 октября, 07:34

Modified 24 октября, 07:36

Updated 24 октября, 07:36

Белгородский губернатор высказался об истории с отказом женщине в уходе в «Барс»

«Женщины подают пример мужчинам»: Гладков ответил, могут ли женщины вступить в «Барс»

24 октября 2024, 07:34
Фото: Антон Засимов. 1MI

Белгородский губернатор высказался об истории с отказом женщине в уходе в «Барс»

Сюжет
Военкомат
Недавно местная жительница рассказала, что хотела вступить в отряд «Барс-Белгород», но в военкомате получила отказ. Её история вызвала большой резонанс среди пользователей в соцсетях. Многие решили, что формирование может пойти только «элита». Гладков ответил: это не так.

Чиновник ответил, если говорить о порядке вступления в добровольческий отряд, «никакой элиты нет», там все равны.

Гладков ознакомился с ситуацией обратившейся, поговорил с военным комиссаром и считает, что к жительнице отнеслись слишком жёстко.

Участники батальон «Барс-Белгород» не находятся в зоне СВО, они работают в приграничье Белгородской области, где женщины тоже могут оказать посильную помощь.

«Если здоровье позволяет, есть желание, стремление, нужно брать. И женщины зачастую, как и всегда показывает практика, дают пример мужчинам многократно», — сказал губернатор.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Женщины#Военкомат#СВО#Барс-Белгород#Добровольческий отряд
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