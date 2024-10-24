«Женщины подают пример мужчинам»: Гладков ответил, могут ли женщины вступить в «Барс»

Белгородский губернатор высказался об истории с отказом женщине в уходе в «Барс»

Сюжет Военкомат

Недавно местная жительница рассказала, что хотела вступить в отряд «Барс-Белгород», но в военкомате получила отказ. Её история вызвала большой резонанс среди пользователей в соцсетях. Многие решили, что формирование может пойти только «элита». Гладков ответил: это не так.