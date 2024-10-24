Вы полюбите овсянку: простой рецепт каши с томатами как в ресторане «Мишлен»

Томатная овсяная каша с яйцом пашот — это не только оригинальный, но и сытный завтрак, который сделает ваше утро вкусным. Простые ингредиенты создают гармонию вкусов, а процесс приготовления не отнимет много времени. Попробуйте этот рецепт, и вы откроете для себя привычную овсянку по-новому.