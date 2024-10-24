bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 10:25

Published 24 октября, 10:25

Modified 24 октября, 10:27

Updated 24 октября, 10:27

Вы полюбите овсянку: простой рецепт каши с томатами как в ресторане «Мишлен»

Вы полюбите овсянку: простой рецепт каши с томатами как в ресторане «Мишлен»

24 октября 2024, 10:25
Фото: Kandinsky
Если вы хотите разнообразить свой утренний рацион, то обратите внимание на томатную овсяную кашу с яйцом пашот. Это блюдо не только вкусное, но и невероятно полезное. Оно зарядит вас энергией и станет отличным началом нового дня.

Томатная овсяная каша с яйцом пашот — это не только оригинальный, но и сытный завтрак, который сделает ваше утро вкусным. Простые ингредиенты создают гармонию вкусов, а процесс приготовления не отнимет много времени. Попробуйте этот рецепт, и вы откроете для себя привычную овсянку по-новому.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 85 г (желательно крупные)
  • Помидоры — 2-3 шт. (или 200 мл томатного сока)
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сыр — 20 г
  • Оливковое масло — 2 ч. ложки
  • Вода — полстакана
  • Соль и перец — по вкусу
  • Свежая зелень (базилик или петрушка) — для подачи

Приготовление:

1. Приготовление основы

На дно кастрюли вылейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный чеснок до золотистого цвета. Затем добавьте туда нарезанные кубиками помидоры (или томатный сок) и тушите около 5 минут, чтобы раскрыть ароматы.

2. Готовим овсянку

В смесь с помидорами добавьте овсяные хлопья, воду, соль и перец. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 10-15 минут, периодически помешивая, пока каша не станет мягкой и кремовой.

3. Варим яйца пашот

В это время приготовьте яйца пашот. В небольшой кастрюле доведите воду до кипения и добавьте немного уксуса. Уменьшите огонь, чтобы вода слегка бурлила. Разбейте яйцо в чашку и аккуратно вылейте в воду. Готовьте 3-4 минуты, пока белок не схватится, а желток останется жидким. Повторите со вторым яйцом.

4. Подаём

Разложите овсяную кашу по тарелкам, сверху аккуратно положите яйца пашот. Посыпьте мелко натёртым сыром и украсьте свежей зеленью. Можно добавить немного оливкового масла или перца по вкусу.

Источник: 100.menu

Жареная тыква за 10 минут: делимся простым и быстрым рецептом
Узнать подробнее
Читайте также:
Рецепт запечённой тыквы с мёдом и специями от Джимми ОливераКак готовим тыкву этой осенью? Пять способов приготовленияОсенний арбуз: чем полезна тыква и что из неё можно приготовить?
#Анна Селищева#Общество#Россия#Рецепт#Помидоры#Каша#Томаты#Томат#Рецепты#Овсянка#Помидор#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика