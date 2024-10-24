Вы полюбите овсянку: простой рецепт каши с томатами как в ресторане «Мишлен»

Posted 24 октября, 10:25
Published 24 октября, 10:25
Modified 24 октября, 10:27
Updated 24 октября, 10:27
Томатная овсяная каша с яйцом пашот — это не только оригинальный, но и сытный завтрак, который сделает ваше утро вкусным. Простые ингредиенты создают гармонию вкусов, а процесс приготовления не отнимет много времени. Попробуйте этот рецепт, и вы откроете для себя привычную овсянку по-новому.
1. Приготовление основы
На дно кастрюли вылейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный чеснок до золотистого цвета. Затем добавьте туда нарезанные кубиками помидоры (или томатный сок) и тушите около 5 минут, чтобы раскрыть ароматы.
2. Готовим овсянку
В смесь с помидорами добавьте овсяные хлопья, воду, соль и перец. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 10-15 минут, периодически помешивая, пока каша не станет мягкой и кремовой.
3. Варим яйца пашот
В это время приготовьте яйца пашот. В небольшой кастрюле доведите воду до кипения и добавьте немного уксуса. Уменьшите огонь, чтобы вода слегка бурлила. Разбейте яйцо в чашку и аккуратно вылейте в воду. Готовьте 3-4 минуты, пока белок не схватится, а желток останется жидким. Повторите со вторым яйцом.
4. Подаём
Разложите овсяную кашу по тарелкам, сверху аккуратно положите яйца пашот. Посыпьте мелко натёртым сыром и украсьте свежей зеленью. Можно добавить немного оливкового масла или перца по вкусу.
Источник: 100.menu