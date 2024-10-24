В Белгородской области изменили схему избирательных округов

Posted 24 октября, 14:39
Published 24 октября, 14:39
Modified 24 октября, 14:49
Updated 24 октября, 14:49
По словам Лазарева, для расчёта средней нормы представительства в одномандатном округе взята численность избирателей Белгородской области, зарегистрированных по состоянию на 1 июля 2024 года, — 1 млн 208 тыс. 292 человек.
Схема одномандатных избирательных округов определяется на 10 лет с учётом следующих требований:
Полное число одномандатных округов на территории области 25. Средняя норма представительства на один избирательный округ определяется так: число избирателей (1 208 292 человек) делится на 25 одномандатных округов и получается 48 332 человека. Столько избирателей должно быть в среднем в одном избирательном округе.
Это значение является средней величиной для определения одномандатного округа на выборах депутатов областной думы. Отклонение от средней нормы представительства избирателей допускается не более чем на 10%, то есть максимально может быть 53 165 человек, а минимально — 43 498. Есть исключения, когда может быть более 20%, тогда у нас максимальное число — 57 998, а минимально — 38 660.
Игорь Лазарев
Лазарев отметил, что в связи с тем, что в Белгородском районе число избирателей за последние годы выросло на 36 000 человек, добавился одномандатный избирательный округ. Ранее было два, а теперь три. Однако количество округов осталось 25, поэтому теперь нет Ракитянского одномандатного округа, который ранее был отдельным. Он совместился с Краснояружским.
Кроме того, два округа делятся на части: часть Шебекинского округа отходит к Волоконовскому, а Красногвардейский уходит к Новооскольскому и Красненскому районам.
Мы посмотрели, чтобы численность избирателей была примерно одинакова. Равенство соблюдено. Все требования Избирательного кодекса и закона тоже соблюдены.
Игорь Лазарев