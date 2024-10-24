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Posted 24 октября, 14:39

Published 24 октября, 14:39

Modified 24 октября, 14:49

Updated 24 октября, 14:49

В Белгородской области изменили схему избирательных округов

В Белгородской области изменили схему избирательных округов

24 октября 2024, 14:39
Фото: 1MI
Сюжет
Депутаты
Решение приняли депутаты облдумы в ходе очередной сессии. Проект представил председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев.

По словам Лазарева, для расчёта средней нормы представительства в одномандатном округе взята численность избирателей Белгородской области, зарегистрированных по состоянию на 1 июля 2024 года, — 1 млн 208 тыс. 292 человек.

Схема одномандатных избирательных округов определяется на 10 лет с учётом следующих требований:

  • соблюдение средней нормы представительства;
  • примерного равенства по количеству избирателей в каждом одномандатном избирательном округе;
  • территориальная целостность одномандатных округов;
  • соблюдение административных границ городских, муниципальных округов, муниципальных районов, сельских городских поселений.

Полное число одномандатных округов на территории области 25. Средняя норма представительства на один избирательный округ определяется так: число избирателей (1 208 292 человек) делится на 25 одномандатных округов и получается 48 332 человека. Столько избирателей должно быть в среднем в одном избирательном округе.

Это значение является средней величиной для определения одномандатного округа на выборах депутатов областной думы. Отклонение от средней нормы представительства избирателей допускается не более чем на 10%, то есть максимально может быть 53 165 человек, а минимально — 43 498. Есть исключения, когда может быть более 20%, тогда у нас максимальное число — 57 998, а минимально — 38 660.
Игорь Лазарев

Лазарев отметил, что в связи с тем, что в Белгородском районе число избирателей за последние годы выросло на 36 000 человек, добавился одномандатный избирательный округ. Ранее было два, а теперь три. Однако количество округов осталось 25, поэтому теперь нет Ракитянского одномандатного округа, который ранее был отдельным. Он совместился с Краснояружским.

Кроме того, два округа делятся на части: часть Шебекинского округа отходит к Волоконовскому, а Красногвардейский уходит к Новооскольскому и Красненскому районам.

Мы посмотрели, чтобы численность избирателей была примерно одинакова. Равенство соблюдено. Все требования Избирательного кодекса и закона тоже соблюдены.
Игорь Лазарев
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Закон#Депутаты#Белгород#Избирательные округа#Границы
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