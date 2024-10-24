В Белгородской области изменили схему избирательных округов

Лазарев отметил, что в связи с тем, что в Белгородском районе число избирателей за последние годы выросло на 36 000 человек, добавился одномандатный избирательный округ. Ранее было два, а теперь три. Однако количество округов осталось 25, поэтому теперь нет Ракитянского одномандатного округа, который ранее был отдельным. Он совместился с Краснояружским.