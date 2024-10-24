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Posted 24 октября, 06:38

Published 24 октября, 06:38

Modified 24 октября, 06:40

Updated 24 октября, 06:40

В Белгороде и районе для безопасности развели потоки учащихся в 95 школах

В Белгороде и районе для безопасности развели потоки учащихся в 95 школах

24 октября 2024, 06:38
Фото: bel.ru
Сюжет
Дети
В сентябре жители Белгорода и Белгородского района попросили власти увеличить количество укрытий рядом со школами. Сейчас там устанавливают по одному модулю, который при воздушной тревоге быстро набивается, кому-то места не остаётся. Вячеслав Гладков рассказал, что сделают вместо этого.

Чтобы уменьшить количество родителей, которые, встречая своих детей со школы, могут оказаться во время потенциальной ракетной опасности под открытым небом, власти приняли решение развести потоки учащихся. Сейчас это сделали уже в 95 школах Белгорода и района, рассказал губернатор.

Он также прокомментировал недавний инцидент с пенсионеркой в лицее №9. Она пришла забирать из школы внука, в этот момент была объявлена воздушная тревога, а в модуле у школы просто не осталось места. В школу же её не пустили.

«Это, конечно, вещь недопустимая. Сейчас проводим работу с директорами, инструктируем, как вести себя для того, чтобы не создать угрозу для детей в рамках террористической опасности, но также защитить родителей в рамках ракетной опасности», — заключил глава региона.
По регламенту: белгородской пенсионерке не дали спрятаться в школе во время тревоги
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Белгородский район#Дети#Образование#Родители#Школы#Пенсионерка#Белгород#Укрытия#Ракетная опасность
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