В Белгороде и районе для безопасности развели потоки учащихся в 95 школах

Posted 24 октября, 06:38
Published 24 октября, 06:38
Modified 24 октября, 06:40
Updated 24 октября, 06:40
Чтобы уменьшить количество родителей, которые, встречая своих детей со школы, могут оказаться во время потенциальной ракетной опасности под открытым небом, власти приняли решение развести потоки учащихся. Сейчас это сделали уже в 95 школах Белгорода и района, рассказал губернатор.
Он также прокомментировал недавний инцидент с пенсионеркой в лицее №9. Она пришла забирать из школы внука, в этот момент была объявлена воздушная тревога, а в модуле у школы просто не осталось места. В школу же её не пустили.
«Это, конечно, вещь недопустимая. Сейчас проводим работу с директорами, инструктируем, как вести себя для того, чтобы не создать угрозу для детей в рамках террористической опасности, но также защитить родителей в рамках ракетной опасности», — заключил глава региона.