Сотрудник Росимущества позарился на арестованное имущество

Posted 24 октября, 09:03
Published 24 октября, 09:03
Modified 24 октября, 09:05
Updated 24 октября, 09:05
Следствием установлено, что сотрудник межрегионального территориального управления Росимущества под влиянием неназванной коммерческой структуры незаконно отменил результаты конкурса ведомства.
Благодаря этому он мог реализовать арестованное имущество, как посчитает нужным.
Против него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд признал фигуранта виновным в совершении преступления.
Теперь он следующие два года не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.