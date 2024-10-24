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Posted 24 октября, 09:03

Published 24 октября, 09:03

Modified 24 октября, 09:05

Updated 24 октября, 09:05

Сотрудник Росимущества позарился на арестованное имущество

Сотрудник Росимущества позарился на арестованное имущество

24 октября 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Уголовное дело
Региональное управление ФСБ России выявили нарушение в работе должностного лица МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствием установлено, что сотрудник межрегионального территориального управления Росимущества под влиянием неназванной коммерческой структуры незаконно отменил результаты конкурса ведомства.

Благодаря этому он мог реализовать арестованное имущество, как посчитает нужным.

Против него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Суд признал фигуранта виновным в совершении преступления.

Теперь он следующие два года не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Уголовное дело#ФСБ#Превышение полномочий#Госслужба#МТУ Росимущество
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