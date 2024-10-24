Скоро решится проблема с мусором, а женщин всё-таки ждут в отряде «Барс-Белгород»

Posted 24 октября, 15:34
Published 24 октября, 15:34
Modified 24 октября, 15:36
Updated 24 октября, 15:36
Компания «Еврологистик», которая занималась перевозкой мусора в Белгородской области, больше не будет работать. Её место займёт «Экотранс», который вывозил ТКО в регионе до прихода уже бывшего контрагента.
Чтобы сохранить квалифицированных сотрудников, коллективу «Еврологистика» предложили перейти на работу в «Экотранс». Андрей Чесноков, глава Старооскольского городского округа, который ещё называют очагом мусорной проблемы, сообщил, что для стабилизации ситуации и возобновления вывоза отходов потребуется от семи до десяти дней.
Также власти подняли вопросы организации разворотных площадок и подъездов к местам сбора твёрдых коммунальных отходов. Рассматривалась возможность перехода от пакетного сбора к контейнерному, но окончательное решение будет принято с учётом мнения жителей.
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