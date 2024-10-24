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Posted 24 октября, 15:34

Published 24 октября, 15:34

Modified 24 октября, 15:36

Updated 24 октября, 15:36

Скоро решится проблема с мусором, а женщин всё-таки ждут в отряде «Барс-Белгород»

Скоро решится проблема с мусором, а женщин всё-таки ждут в отряде «Барс-Белгород»

24 октября 2024, 15:34
Фото: 1MI
Сюжет
Вывоз мусора
«Еврологистик» отходит от дел, теперь заниматься вывозом ТКО будет другая компания. Гладков прокомментировал ситуацию с отказом военкомата женщине о вступлении в «Барс-Белгород». А депутат облдумы досрочно оставил своё место.

«Еврологистик» — всё

Компания «Еврологистик», которая занималась перевозкой мусора в Белгородской области, больше не будет работать. Её место займёт «Экотранс», который вывозил ТКО в регионе до прихода уже бывшего контрагента.

Чтобы сохранить квалифицированных сотрудников, коллективу «Еврологистика» предложили перейти на работу в «Экотранс». Андрей Чесноков, глава Старооскольского городского округа, который ещё называют очагом мусорной проблемы, сообщил, что для стабилизации ситуации и возобновления вывоза отходов потребуется от семи до десяти дней.

Также власти подняли вопросы организации разворотных площадок и подъездов к местам сбора твёрдых коммунальных отходов. Рассматривалась возможность перехода от пакетного сбора к контейнерному, но окончательное решение будет принято с учётом мнения жителей.

«Еврологистик» — всё: в Белгородской области сменится перевозчик по вывозу мусора
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Женщин всё-таки берут в «Барс»?

Нашумевшую историю местной жительницы, которая получила отказ в военкомате, куда пришла записаться в отряд «Барс-Белгород», прокомментировал Гладков.

В батальон может попасть не только «элита», ответил он на возмущения пользователей в соцсетях, а к белгородке, по его мнению, отнеслись слишком жёстко.

Женщины «дают пример мужчинам многократно», поэтому, если хотят и им позволяет здоровье, то могут вступить в ряды «барсов».

Белгородский депутат сложил полномочия

Депутат белгородской облдумы Александр Мамонов досрочно сдал свой мандат. Его решение единогласно поддержали представители заксобрания.

Мамонов является директором по развитию ООО УК «СОАТЭ». Его кандидатуру поддержали в Старооскольском избирательном округе № 20. Кроме того, он был членом комитета, занимающегося вопросами экономики, промышленности и бизнеса.

Один из депутатов Белгородской облдумы досрочно сложил свои полномочия
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