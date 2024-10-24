Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами

Косвенным признаком заражения зловредным ПО могут стать необъяснимые списания с банковского или мобильного счета, неизвестная отправка СМС в детализации или аномально быстрый расход заряда батареи. Чтобы не стать жертвой троянской программы, необходимо избегать перехода по сомнительным ссылкам, не выдавать разрешение на чтение СМС и совершение вызовов приложениям, которые для этого не предназначены, а также периодически проверять свое мобильное устройство антивирусом.