Подарила мало, унесла 10 тысяч рублей: белгородка устроила себе праздник на чужом ДР

Белгородка пришла в гости на день рождения и украла у именинницы 10 тысяч рублей

Сюжет Уголовное дело

В полицию Белгорода обратилась 49-летняя местная жительница. Она сказала, что у неё пропали 10 тысяч рублей. Деньги ей подарили на Дне рождении, что вдвойне неприятно. Виновницу нашли быстро, ею оказалась знакомая потерпевшей, которая тоже была на празднике