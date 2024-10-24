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Posted 24 октября, 15:01

Published 24 октября, 15:01

Modified 24 октября, 15:03

Updated 24 октября, 15:03

Белгородка пришла в гости на день рождения и украла у именинницы 10 тысяч рублей

Подарила мало, унесла 10 тысяч рублей: белгородка устроила себе праздник на чужом ДР

24 октября 2024, 15:01
Фото: 1MI

Белгородка пришла в гости на день рождения и украла у именинницы 10 тысяч рублей

Сюжет
Уголовное дело
В полицию Белгорода обратилась 49-летняя местная жительница. Она сказала, что у неё пропали 10 тысяч рублей. Деньги ей подарили на Дне рождении, что вдвойне неприятно. Виновницу нашли быстро, ею оказалась знакомая потерпевшей, которая тоже была на празднике

Выяснилось, что 35-летняя женщина пришла отметить праздник к потерпевшей домой потерпевшей, вместе с её семьёй и друзьями. Все уже начали расходиться, когда вежливая приятельница предложила помочь убрать из-за стола.

Сделала она это, чтобы похитить подаренные в конвертах имениннице деньги. Всего ей удалось вынести 10 тысяч рублей. Забрав средства, белгородка быстро засобиралась и ушла.

Против неё возбудили уголовное дело за кражу со значительным ущербом (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ). Ей может грозить заключение в тюрьме на срок до пяти лет.

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