Подарила мало, унесла 10 тысяч рублей: белгородка устроила себе праздник на чужом ДР

Posted 24 октября, 15:01
Published 24 октября, 15:01
Modified 24 октября, 15:03
Updated 24 октября, 15:03
Выяснилось, что 35-летняя женщина пришла отметить праздник к потерпевшей домой потерпевшей, вместе с её семьёй и друзьями. Все уже начали расходиться, когда вежливая приятельница предложила помочь убрать из-за стола.
Сделала она это, чтобы похитить подаренные в конвертах имениннице деньги. Всего ей удалось вынести 10 тысяч рублей. Забрав средства, белгородка быстро засобиралась и ушла.
Против неё возбудили уголовное дело за кражу со значительным ущербом (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ). Ей может грозить заключение в тюрьме на срок до пяти лет.