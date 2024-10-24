Очно или дистант: в каком формате проведут ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области?

Posted 24 октября, 10:09
Published 24 октября, 10:09
Modified 24 октября, 10:11
Updated 24 октября, 10:11
Родители выпускников школ поинтересовались у властей, в каком формате предположительно пройдут ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном году. Например, в прошлом девятиклассники могли получить аттестат не сдавая экзамены.
Пока отменять выпускные экзамены в регионе не планируют, поэтому школы готовятся к их проведению в очном режиме.
Но всё будет зависеть от оперативной обстановки, подчеркнул Вячеслав Гладков. Если к лету 2025-го года она всё ещё будет оставаться неспокойной, то всё может измениться.