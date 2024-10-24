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Posted 24 октября, 10:09

Published 24 октября, 10:09

Modified 24 октября, 10:11

Updated 24 октября, 10:11

Очно или дистант: в каком формате проведут ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области?

Очно или дистант: в каком формате проведут ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области?

24 октября 2024, 10:09
Фото: 1MI
Сюжет
ЕГЭ
Девятиклассники и одиннадцатиклассники уже начали готовиться к ОГЭ и ЕГЭ соответственно, но в каком формате пройдут выпускные испытания? На вопросы обеспокоенных родителей ответил губернатор.

Родители выпускников школ поинтересовались у властей, в каком формате предположительно пройдут ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном году. Например, в прошлом девятиклассники могли получить аттестат не сдавая экзамены.

Пока отменять выпускные экзамены в регионе не планируют, поэтому школы готовятся к их проведению в очном режиме.

Но всё будет зависеть от оперативной обстановки, подчеркнул Вячеслав Гладков. Если к лету 2025-го года она всё ещё будет оставаться неспокойной, то всё может измениться.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Школы#Белгород#Огэ#Аттестат#Выпускные экзамены#Отмена экзаменов
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