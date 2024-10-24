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Posted 24 октября, 14:59

Published 24 октября, 14:59

Modified 24 октября, 15:01

Updated 24 октября, 15:01

Необычное блюдо из обычных ингредиентов: макароны с творогом

Необычное блюдо из обычных ингредиентов: макароны с творогом

24 октября 2024, 14:59
Фото: 1000.menu
Иногда хочется чего-то вкусного, но не сложного в готовке. Один из таких рецептов — блюдо из макарон и творога. Это настоящая находка для тех, кто ценит вкус и быстроту приготовления.

Макароны с творогом — это не только быстрое и простое в приготовлении блюдо, но и прекрасный способ разнообразить своё меню. Творог делает его питательным, а макароны добавляют сытности. В этом сочетании скрывается гармония вкусов, которую стоит открыть каждому.

Попробуйте этот оригинальный рецепт, и вы точно удивите своих близких!

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Ингредиенты:

  • Макароны (250 г) — выбирайте свои любимые формы.
  • Творог (300 г) — лучше использовать свежий и нежный.
  • Яйцо (1 шт.) — для связывания ингредиентов.
  • Сметана (по вкусу) — добавит кремовой текстуры.
  • Соль и перец — по вкусу.
  • Зелень (по желанию) — для украшения и свежести.

Приготовление:

1. Варим макароны

Начните с того, что отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте. Не забудьте слить воду и оставить немного жидкости для дальнейшего использования.

2. Готовим творожную массу

В глубокой миске смешайте творог с яйцом, добавьте сметану, соль и перец. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Творог придаст блюду нежность и кремовость, а яйцо поможет скрепить ингредиенты.

3. Смешиваем

В готовую творожную массу добавьте отваренные макароны. Если масса слишком густая, можно добавить немного оставшейся воды от макарон, чтобы добиться нужной консистенции. Аккуратно перемешайте, чтобы не повредить макароны.

4. Запекаем (по желанию)

Переложите получившуюся массу в форму для запекания и, если хотите, запеките в духовке при температуре 180°C в течение 15-20 минут. Это придаст блюду золотистую корочку и дополнительный вкус.

5. Подаём

Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью. Оно отлично подойдет как для семейного ужина, так и для встреч с друзьями.

Приятного аппетита!

Источник: 100.menu

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#Анна Селищева#Общество#Творог#Россия#Рецепт#Макароны#Рецепты#Цкр
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