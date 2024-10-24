Над Белгородом взрывы: сбивают украинские беспилотники

Posted 24 октября, 19:54
Published 24 октября, 19:54
Modified 24 октября, 19:56
Updated 24 октября, 19:56
В 22:26 на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниками со стороны Украины. Telegram-каналы, которые предупреждают белгородцев об обстрелах, сообщили, что со стороны Томаровки по направлению к областному центру летят беспилотники.
Позже над городом раздалось несколько взрывов. БПЛА уничтожались системой ПВО.
На момент публикации о каких-либо последствиях на земле не сообщалось.