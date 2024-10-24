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Posted 24 октября, 19:54

Published 24 октября, 19:54

Modified 24 октября, 19:56

Updated 24 октября, 19:56

Над Белгородом взрывы: сбивают украинские беспилотники

Над Белгородом взрывы: сбивают украинские беспилотники

24 октября 2024, 19:54
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Новости Белгорода
Поздно вечером 24 октября в небе над Белгородом и пригородами раздавались громкие звуки. В мониторинговых каналах сообщили, что сбивали украинские БПЛА.

В 22:26 на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки беспилотниками со стороны Украины. Telegram-каналы, которые предупреждают белгородцев об обстрелах, сообщили, что со стороны Томаровки по направлению к областному центру летят беспилотники.

Позже над городом раздалось несколько взрывов. БПЛА уничтожались системой ПВО.

На момент публикации о каких-либо последствиях на земле не сообщалось.

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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Беспилотники#БПЛА
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