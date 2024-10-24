Модульбанк запустил вывод выручки без комиссии с 10 маркетплейсов

При этом работа на онлайн-торговых платформах продолжает развиваться. Финансовые учреждения активно участвуют в этом процессе, видя взаимные преимущества сотрудничества в области электронной торговли. Такие банки, как Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ, предлагают клиентам широкий выбор финансовых продуктов и услуг, специально адаптированных для пользователей маркетплейсов. Кроме того, они участвуют в совместных акциях и программах лояльности.