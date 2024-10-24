Модульбанк запустил вывод выручки без комиссии с 10 маркетплейсов

Posted 24 октября, 07:12
Published 24 октября, 07:12
Modified 24 октября, 07:12
Updated 24 октября, 07:12
Согласно исследованиям Go Mobile и «МТС Ads», в российском сегменте электронной торговли средний чек составляет около 1,4 тысячи рублей, сообщает inkazan.ru. В то же время общие расходы российских покупателей на маркетплейсах за первое полугодие 2024 года достигли 5,2 триллиона рублей, что составляет половину от общего объема электронной коммерции в стране.
При этом работа на онлайн-торговых платформах продолжает развиваться. Финансовые учреждения активно участвуют в этом процессе, видя взаимные преимущества сотрудничества в области электронной торговли. Такие банки, как Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ, предлагают клиентам широкий выбор финансовых продуктов и услуг, специально адаптированных для пользователей маркетплейсов. Кроме того, они участвуют в совместных акциях и программах лояльности.
Совсем недавно Модульбанк сообщил об увеличении числа маркетплейсов, на которых продавцам предоставляется возможность без комиссий и ограничений выводить свои доходы на счета, включая счета физических лиц. Ранее к таким платформам относились AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». Теперь к ним добавились «Детский мир», Lamoda, «Лемана ПРО», «Магнит Маркет» и Flowwow.
С момента своего основания в 2014 году Модульбанк подключил более 25 тысяч продавцов к своему сервису, которыйпредоставляет аналитические инструменты, средства управления магазинами, поддержку международных закупок и прочее.
Финансовые и нефинансовые решения для продавцов на маркетплейсах вызывают значительный интерес, поскольку они помогают минимизировать риски при выходе на торговые платформы и способствуют увеличению прибыли.