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Posted 24 октября, 07:19

Published 24 октября, 07:19

Modified 24 октября, 07:21

Updated 24 октября, 07:21

Власти назвали сроки капремонта детской больницы в Белгороде

Когда отремонтируют детскую больницу в Белгороде?

24 октября 2024, 07:19
Фото: 1MI

Власти назвали сроки капремонта детской больницы в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Ранее на состояние медицинского учреждения пожаловались пациенты. По словам родителей, персонал больницы внимательный, но состояние здания оставляет желать лучшего. Журналисты Бел.Ру узнали, когда больницу капитально отремонтируют.

Местные жители задаются вопросом о сроках начала ремонта в детской больнице, расположенной на улице Садовая, 1а. Как сообщает одна из белгородок, в самом учреждении медицинский персонал проявляет заботу, однако состояние здания вызывает беспокойство.

Как выяснили журналисты Бел.Ру, в здании больницы в течение всего срока эксплуатации выполнялся текущий ремонт, направленный на поддержание надлежащего состояния объекта.

Но на данный момент больница нуждается в комплексном капитальном ремонте. Поэтому в апреле 2024 года власти заключили государственный контракт на выполнение проектных работ. Проведение капитального ремонта запланировано на 2025–2026 годы.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгороде отремонтируют теплицу Белгорблагоустройства, которая не раз попадала под обстрелы. В основном пострадали стёкла.

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#Кристина Семенчук#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости Белгорода#Эксклюзив#Здание#Детская больница#Белгород#Местные жители
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