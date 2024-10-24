Когда отремонтируют детскую больницу в Белгороде?

Posted 24 октября, 07:19
Published 24 октября, 07:19
Modified 24 октября, 07:21
Updated 24 октября, 07:21
Местные жители задаются вопросом о сроках начала ремонта в детской больнице, расположенной на улице Садовая, 1а. Как сообщает одна из белгородок, в самом учреждении медицинский персонал проявляет заботу, однако состояние здания вызывает беспокойство.
Как выяснили журналисты Бел.Ру, в здании больницы в течение всего срока эксплуатации выполнялся текущий ремонт, направленный на поддержание надлежащего состояния объекта.
Но на данный момент больница нуждается в комплексном капитальном ремонте. Поэтому в апреле 2024 года власти заключили государственный контракт на выполнение проектных работ. Проведение капитального ремонта запланировано на 2025–2026 годы.
Напомним, ранее стало известно, что в Белгороде отремонтируют теплицу Белгорблагоустройства, которая не раз попадала под обстрелы. В основном пострадали стёкла.