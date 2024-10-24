«Единая Россия» в 1-м чтении проголосовала за проект бюджета на ближайшие три года

Бюджет предусматривает выполнение социальных обязательств, включая индексацию пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 24 тыс. рублей. На поддержку семей с детьми заложено 10 трлн рублей, из которых на единое пособие будет выделено 4 трлн рублей. Также планируется индексация материнского капитала и развитие программы семейной ипотеки. Об этом пишет mkset.