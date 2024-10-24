«Единая Россия» в 1-м чтении проголосовала за проект бюджета на ближайшие три года

Posted 24 октября, 15:17
Published 24 октября, 15:17
Modified 24 октября, 15:17
Updated 24 октября, 15:17
Партия «Единая Россия» в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Документ был разработан совместно с правительством. Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил, что главный акцент бюджета делается на социальную поддержку, выполнение народной программы партии и национальную оборону.
Бюджет предусматривает выполнение социальных обязательств, включая индексацию пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 24 тыс. рублей. На поддержку семей с детьми заложено 10 трлн рублей, из которых на единое пособие будет выделено 4 трлн рублей. Также планируется индексация материнского капитала и развитие программы семейной ипотеки. Об этом пишет mkset.
В рамках программы по капитальному ремонту школ, разработанной «Единой Россией» и Минпросвещения, ежегодно будет выделяться 60 млрд рублей с дополнительными 15 млрд. В ближайшие годы будет построено более 100 новых детских садов и отремонтировано более 800. Планы включают также развитие техникумов и кампусов мирового уровня.
Поддержка культурных учреждений также будет усилена: финансирование получат более 8 тыс. музеев, театров и школ искусств. Программа «Земский работник культуры» обеспечит поддержку 2,5 тыс. человек. Ежегодно будет возводиться не менее 350 спортивных комплексов и благоустраиваться 5 тыс. городских пространств.
Здравоохранение получит дополнительные ресурсы, направленные на модернизацию первичного звена и борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Региональная поддержка включит в себя механизмы списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам и продолжение программ расселения аварийного жилья, пишет er.ru.
Владимир Якушев сообщил, что между первым и вторым чтениями планируется проработка поправок к бюджету совместно с Правительством РФ. Программная комиссия, по поручению Дмитрия Медведева, проработает предложения, чтобы учесть интересы населения и воплотить запланированные цифры в конкретные проекты и объекты, сообщает сайт партии «Единая Россия».