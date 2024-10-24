Боец СВО погиб, не дожив до рождения своего четвёртого ребёнка

Posted 24 октября, 13:04
Published 24 октября, 13:04
Modified 24 октября, 13:06
Updated 24 октября, 13:06
Вдова погибшего бойца СВО из Брянской области, Ольга Абикеева, родила сына, когда уже узнала о смерти мужа. Максим Абикеев погиб в июне, участвуя в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.
Представители брянского отделения фонда «Защитники Отечества» оказали поддержку семье Абикеевых. Кроме новорождённого малыша там есть ещё три ребёнка. В роддоме их встретили с цветами и подарками. Государство также поддержит семью погибшего военного.