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Posted 24 октября, 13:04

Published 24 октября, 13:04

Modified 24 октября, 13:06

Updated 24 октября, 13:06

Фото с выписки Ольги Абикеевой и её сына

Боец СВО погиб, не дожив до рождения своего четвёртого ребёнка

24 октября 2024, 13:04
Фото: фонд «Защитники Отечества»
Фото с выписки Ольги Абикеевой и её сына
Сюжет
Семья
Военнослужащие, которые решают отправиться на спецоперацию, знают, что рискуют своей жизнью и могут уже не вернуться домой. Особенно трагично это, если там скоро ждут пополнение. Так произошло в семье Абикеевых. Ольга родила четвёртого ребёнка, когда её муж уже погиб, пишут «Брянские новости».

Вдова погибшего бойца СВО из Брянской области, Ольга Абикеева, родила сына, когда уже узнала о смерти мужа. Максим Абикеев погиб в июне, участвуя в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.

Представители брянского отделения фонда «Защитники Отечества» оказали поддержку семье Абикеевых. Кроме новорождённого малыша там есть ещё три ребёнка. В роддоме их встретили с цветами и подарками. Государство также поддержит семью погибшего военного.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Помощь#Семья#Брянская область#СВО
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