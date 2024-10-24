Боец СВО погиб, не дожив до рождения своего четвёртого ребёнка

Сюжет Семья

Военнослужащие, которые решают отправиться на спецоперацию, знают, что рискуют своей жизнью и могут уже не вернуться домой. Особенно трагично это, если там скоро ждут пополнение. Так произошло в семье Абикеевых. Ольга родила четвёртого ребёнка, когда её муж уже погиб, пишут «Брянские новости».