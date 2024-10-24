Беременная белгородка не смогла расписаться с гражданским мужем — участником СВО

Сюжет Военная служба

Жительница Белгородской области состояла в гражданском браке с мужчиной, который решил уйти служить на спецоперацию. Выяснилось, что она в положении, дело к ЗАГСу. Но до росписи дело не дошло, мужчине не подписали рапорт. Гладков пообещал помочь.