Беременная белгородка не смогла расписаться с гражданским мужем — участником СВО

Posted 24 октября, 07:04
Published 24 октября, 07:04
Modified 24 октября, 07:06
Updated 24 октября, 07:06
Белгородка поделилась своей неприятной историей. Её гражданский муж ушёл служить на СВО. Позже оказалось что она беременна, пара решила расписаться.
В этот момент мужчина находился в госпитале Курса, женщина приехала к нему в город, но рапорт, чтобы поехать в ЗАГС, военнослужащему не подписали.
Губернатор Вячеслав Гладков пообещал помочь решить вопрос. Для этого он связался с главой Курской области Алексеем Смирновым.
«Мы проговорили, благодарен ему за оперативность, что поможет. <…> Выходим на вас, договоримся о времени, когда вам удобно. С вами поедет руководитель протокола губернатора. Надеюсь, что мы быстро с помощью областной власти решим ваш вопрос», — заключил Гладков.