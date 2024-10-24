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Posted 24 октября, 07:04

Published 24 октября, 07:04

Modified 24 октября, 07:06

Updated 24 октября, 07:06

Беременная белгородка не смогла расписаться с гражданским мужем — участником СВО

Беременная белгородка не смогла расписаться с гражданским мужем — участником СВО

24 октября 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Военная служба
Жительница Белгородской области состояла в гражданском браке с мужчиной, который решил уйти служить на спецоперацию. Выяснилось, что она в положении, дело к ЗАГСу. Но до росписи дело не дошло, мужчине не подписали рапорт. Гладков пообещал помочь.

Белгородка поделилась своей неприятной историей. Её гражданский муж ушёл служить на СВО. Позже оказалось что она беременна, пара решила расписаться.

В этот момент мужчина находился в госпитале Курса, женщина приехала к нему в город, но рапорт, чтобы поехать в ЗАГС, военнослужащему не подписали.

Губернатор Вячеслав Гладков пообещал помочь решить вопрос. Для этого он связался с главой Курской области Алексеем Смирновым.

«Мы проговорили, благодарен ему за оперативность, что поможет. <…> Выходим на вас, договоримся о времени, когда вам удобно. С вами поедет руководитель протокола губернатора. Надеюсь, что мы быстро с помощью областной власти решим ваш вопрос», — заключил Гладков.
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