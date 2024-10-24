Белгородцы с пропиской в войсковой части во время СВО получат бесплатно участок

Ранее депутаты облдумы приняли в первом чтении проект закона области о выделении бесплатных земельных участков бойцам СВО с пропиской в войсковой части в других регионах. В установленный срок были внесены поправки, которые предусматривают выделение военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации, в отдельную категорию.