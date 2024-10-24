Белгородцы с пропиской в войсковой части во время СВО получат бесплатно участок

Posted 24 октября, 13:39
Published 24 октября, 13:39
Modified 24 октября, 13:41
Updated 24 октября, 13:41
Ранее депутаты облдумы приняли в первом чтении проект закона области о выделении бесплатных земельных участков бойцам СВО с пропиской в войсковой части в других регионах. В установленный срок были внесены поправки, которые предусматривают выделение военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации, в отдельную категорию.
Бойцы из данной категории, в соответствии с федеральным законодательством, могут не иметь регистрацию по месту жительства или по месту пребывания.
Одновременно расширяется категория военнослужащих, награждённых орденами Российской Федерации, имеющих право на получение земельных участков.
Право на получение земельных участков в собственность бесплатно получат военнослужащие, награждённые орденами Российской Федерации, зарегистрированные в период участия в СВО за пределами Белгородской области по адресам воинских частей, а в дальнейшем прописавшиеся по месту жительства на территории Белгородской области.
Также поправки предусматривают возможность сокращения срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Депутаты поддержали изменения, которые вносятся в статью регионального закона.