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Posted 24 октября, 13:39

Published 24 октября, 13:39

Modified 24 октября, 13:41

Updated 24 октября, 13:41

Белгородцы с пропиской в войсковой части во время СВО получат бесплатно участок

Белгородцы с пропиской в войсковой части во время СВО получат бесплатно участок

24 октября 2024, 13:39
Фото: 1MI
Сюжет
СВО
Депутаты облдумы внесли изменения в статью регионального закона, который касается реализации в Белгородской области отдельных положений Земельного кодекса Российской Федерации. Речь идёт о предоставлении бесплатных участков участникам СВО.

Ранее депутаты облдумы приняли в первом чтении проект закона области о выделении бесплатных земельных участков бойцам СВО с пропиской в войсковой части в других регионах. В установленный срок были внесены поправки, которые предусматривают выделение военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации, в отдельную категорию.

Бойцы из данной категории, в соответствии с федеральным законодательством, могут не иметь регистрацию по месту жительства или по месту пребывания.

Одновременно расширяется категория военнослужащих, награждённых орденами Российской Федерации, имеющих право на получение земельных участков.

Право на получение земельных участков в собственность бесплатно получат военнослужащие, награждённые орденами Российской Федерации, зарегистрированные в период участия в СВО за пределами Белгородской области по адресам воинских частей, а в дальнейшем прописавшиеся по месту жительства на территории Белгородской области.

Также поправки предусматривают возможность сокращения срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Депутаты поддержали изменения, которые вносятся в статью регионального закона.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Прописка#Законодательство#Участок#Земельный участок#Военнослужащие#Белгород#СВО
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