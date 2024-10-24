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Posted 24 октября, 19:17

Published 24 октября, 19:17

Modified 24 октября, 19:20

Updated 24 октября, 19:20

Белгородка пострадала от боеприпаса, который нашла у себя в огороде

Белгородка пострадала от боеприпаса, который нашла у себя в огороде

24 октября 2024, 19:17
Фото: Анастасия Федосеенко. 1MI
Вчера местная жительница работала на своём участке, когда обнаружила подозрительный предмет. Она взяла его в руки и отбросила. «Предметом» оказался боеприпас, который, упав на землю, взорвался. О том, к чему может привести подобная неосторожность, рассказал губернатор.

Женщина получила множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Но обращаться за медицинской помощью сразу не стала.

Сегодня ей стало плохо, белгородка поехала в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь, долечиваться она будет у себя дома.

Власти просят население быть внимательными и не трогать неизвестные предметы. Напоминание: в случае обнаружения подозрительного предмета, необходимо немедленно позвонить по номеру 112 и сообщайте адрес и свои контактные данные. Дальнейшим разминированием займутся специалисты Министерства обороны РФ.

Мужчина погиб при взрыве боеприпаса в Белгородской области
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