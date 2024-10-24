Белгородка пострадала от боеприпаса, который нашла у себя в огороде

Вчера местная жительница работала на своём участке, когда обнаружила подозрительный предмет. Она взяла его в руки и отбросила. «Предметом» оказался боеприпас, который, упав на землю, взорвался. О том, к чему может привести подобная неосторожность, рассказал губернатор.

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