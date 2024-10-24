Белгородка пострадала от боеприпаса, который нашла у себя в огороде

Posted 24 октября, 19:17
Published 24 октября, 19:17
Modified 24 октября, 19:20
Updated 24 октября, 19:20
Женщина получила множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Но обращаться за медицинской помощью сразу не стала.
Сегодня ей стало плохо, белгородка поехала в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь, долечиваться она будет у себя дома.
Власти просят население быть внимательными и не трогать неизвестные предметы. Напоминание: в случае обнаружения подозрительного предмета, необходимо немедленно позвонить по номеру 112 и сообщайте адрес и свои контактные данные. Дальнейшим разминированием займутся специалисты Министерства обороны РФ.