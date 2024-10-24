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Posted 24 октября, 08:49

Published 24 октября, 08:49

Modified 24 октября, 08:51

Updated 24 октября, 08:51

Уничтоженный беспилотник

«Баба Яга» не смогла пересечь границу Белгородской области

24 октября 2024, 08:49
Фото: Пресс–служба Пограничного управления
Уничтоженный беспилотник

Пограничники сбили за месяц 80 украинских беспилотников разных типов

Сюжет
Приграничье
Беспилотники и дроны ВСУ с февраля 2022 года кошмарят не только жителей приграничных районов региона, но и всей области. Иногда они долетают и до Белгорода, и до Старого Оскола. Но в основном их получается обнаружить и ликвидировать раньше, рассказали в пресс-службе Пограничного управления.

В основном, утверждают в ведомстве, устройства летят по разным маршрутам из подконтрольных Украине Харьковской и Сумской областей.

Среди них FPV–дроны, которые ещё называют «камикадзе», тяжелый боевой дрон «Баба Яга» и ударные беспилотные аппараты самолётного типа.

С помощью средств радиоэлектронной борьбы техника выводится из строя и теряет управление. Затем её уничтожают из стрелкового оружия.

По состоянию на 1 августа 2024 года, из-за атак в Белгородской области погибло 79 человек.

Уничтоженный беспилотникУничтоженный беспилотник
Уничтоженный беспилотник. Фото: Пресс–служба Пограничного управления
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Украина#Харьковская область#Сумская область#Приграничье#БПЛА#Дроны#РЭБ
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