«Баба Яга» не смогла пересечь границу Белгородской области

Posted 24 октября, 08:49
Published 24 октября, 08:49
Modified 24 октября, 08:51
Updated 24 октября, 08:51
В основном, утверждают в ведомстве, устройства летят по разным маршрутам из подконтрольных Украине Харьковской и Сумской областей.
Среди них FPV–дроны, которые ещё называют «камикадзе», тяжелый боевой дрон «Баба Яга» и ударные беспилотные аппараты самолётного типа.
С помощью средств радиоэлектронной борьбы техника выводится из строя и теряет управление. Затем её уничтожают из стрелкового оружия.
По состоянию на 1 августа 2024 года, из-за атак в Белгородской области погибло 79 человек.