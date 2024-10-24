«Баба Яга» не смогла пересечь границу Белгородской области

Пограничники сбили за месяц 80 украинских беспилотников разных типов

Сюжет Приграничье

Беспилотники и дроны ВСУ с февраля 2022 года кошмарят не только жителей приграничных районов региона, но и всей области. Иногда они долетают и до Белгорода, и до Старого Оскола. Но в основном их получается обнаружить и ликвидировать раньше, рассказали в пресс-службе Пограничного управления.