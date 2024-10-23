В Черноземье пошли дожди: дойдёт ли атмосферный фронт до Белгородской области?

Posted 23 октября, 14:19
Published 23 октября, 14:19
Modified 23 октября, 14:21
Updated 23 октября, 14:21
В четверг, 24 октября, ожидается переменная облачность. Ночью ветер будет дуть с запада со скоростью 6–11 м/с, а днём — 9–14 м/с, сообщают метеорологи МЧС.
По данным Гидрометцентра, в северной части Центрального федерального округа из-за атмосферного фронта прошли дожди. Но на остальной территории осадков не ожидается, в том числе и в Белгородской области.
Напомним, что в регионе ввели режим ЧС из-за продолжительной засухи, вызванной аномально жаркой погодой летом и в начале осени.
Температура воздуха ночью составит +2…+7 °C, а днём — +8…+13 °C.
Согласно информации, предоставленной Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что такая погода сохранится до конца недели. В пятницу, 25 октября, температура днём будет +6…+11 °C. Ночью она опустится до +3…+8 °C.
А в субботу, 26 октября, днём ожидается +5…+10 °C. Ночью же столбик термометра может опуститься в некоторых районах до -2 °C, максимальное значение — +3 °C.