В Черноземье пошли дожди: дойдёт ли атмосферный фронт до Белгородской области?

В Белгородской области похолодает к выходным

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Осень в Белгородской области совсем нетипичная. Весь сентябрь было аномально тепло, а октябрь прошёл почти без дождей. Нужно ли белгородцам уже прятать зонтики или пока рано?